The Witcher 4 : La démo du State of Unreal 2025 n'était pas du gameplay ni le jeu

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 juin 2025 à 11h49
CD Projekt RED a, récemment, apporté quelques précisions concernant la démo technique de The Witcher 4 dévoilée lors du State of Unreal 2025.
The Witcher 4 : La démo du State of Unreal 2025 n'était pas du gameplay ni le jeu
Comme vous le savez probablement déjà, le studio de développement polonais CD Projekt RED a profité du State of Unreal de cette année 2025 pour présenter de nouvelles images de The Witcher 4. Toutefois, il ne faut pas se méprendre, les séquences de The Witcher 4 partagées durant cet événement ne sont pas des images de gameplay, ni le jeu lui-même

La démo technique de The Witcher 4 ne présente pas de séquences de gameplay

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En effet, après la présentation de la démo technique de The Witcher 4, beaucoup de joueurs et de joueuses ont pensé que cette vidéo donnait à voir du gameplay. Cependant, cela n'est pas le cas, en réalité. Dans le trailer en question, et plus précisément en bas, nous pouvons voir les mots suivants : « Technique Presentation - Not Actual Gameplay ». De plus, sur la chaîne YouTube The Witcher, ladite vidéo est accompagnée de la description suivante : 
CD Projekt RED et Epic Games se sont réunis à l'occasion du State of Unreal pour présenter une démo technique du moteur Unreal Engine 5 pour The Witcher 4. Cette démo présente certaines des technologies et fonctionnalités innovantes qui permettront de donner vie au monde ouvert du jeu. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'un gameplay de The Witcher 4, mais d'une plongée dans les fondements technologiques de la nouvelle saga The Witcher.
Ainsi, bien que les développeurs aient spécifié que cette démo technique tournait sur une PS5 standard en 60 FPS et avec du Ray-Tracing, et ce, manette en main, celle-ci n'offre de gameplay à proprement parler. Par ailleurs, celle-ci n'est pas vraiment The Witcher 4 non plus.

Miniature vidéo

La démo technique partagée n'est pas vraiment The Witcher 4

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En outre, un porte-parole de CD Projekt RED a spécifié aux journalistes de VGC que cette démo technique n'est pas « The Witcher 4 lui-même » :
Il s'agit d'une démo technique et d'un premier aperçu de la technologie de pointe qui équipe The Witcher 4, mais pas de The Witcher 4 lui-même. 

Elle présente la base puissante que nous construisons en étroite collaboration avec Epic Games pour pousser la conception de mondes ouverts plus loin que jamais, ainsi que les principaux systèmes et fonctionnalités que nous développons à l'aide de l'Unreal Engine 5.
De ce fait, cette démo technique de The Witcher 4 ne représente pas le rendu final à proprement parler mais offre plutôt un aperçu. Il se pourrait, ainsi, que le jeu ne présente pas de telles prouesses graphiques à sa sortie.
À ce propos, le studio de développement a indiqué aux journalistes d'Eurogamer : « Il est important de garder à l'esprit que cette démo technique n'est pas destinée à représenter The Witcher 4 - c'est une vitrine des outils que nous développons en partenariat avec Epic Games. Cela signifie que des éléments visuels spécifiques comme les modèles de personnages ou les environnements pourraient être différents de ceux du jeu final ».
Pour finir, rappelons que The Witcher 4 ne possède pas encore de date de sortie.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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