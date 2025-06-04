The Witcher 4 : La démo du State of Unreal 2025 n'était pas du gameplay ni le jeu

The Witcher 4 est déjà jouable sur PS5, Xbox Series et PC, CD Projekt RED apprend de ses erreurs
CD Projekt RED a tenu à rassurer les joueurs en expliquant que The Witcher 4 tourne déjà sur les plateformes actuelles.
CD Projekt RED et Epic Games se sont réunis à l'occasion du State of Unreal pour présenter une démo technique du moteur Unreal Engine 5 pour The Witcher 4. Cette démo présente certaines des technologies et fonctionnalités innovantes qui permettront de donner vie au monde ouvert du jeu. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'un gameplay de The Witcher 4, mais d'une plongée dans les fondements technologiques de la nouvelle saga The Witcher.Ainsi, bien que les développeurs aient spécifié que cette démo technique tournait sur une PS5 standard en 60 FPS et avec du Ray-Tracing, et ce, manette en main, celle-ci n'offre de gameplay à proprement parler. Par ailleurs, celle-ci n'est pas vraiment The Witcher 4 non plus.
Il s'agit d'une démo technique et d'un premier aperçu de la technologie de pointe qui équipe The Witcher 4, mais pas de The Witcher 4 lui-même.De ce fait, cette démo technique de The Witcher 4 ne représente pas le rendu final à proprement parler mais offre plutôt un aperçu. Il se pourrait, ainsi, que le jeu ne présente pas de telles prouesses graphiques à sa sortie.
Elle présente la base puissante que nous construisons en étroite collaboration avec Epic Games pour pousser la conception de mondes ouverts plus loin que jamais, ainsi que les principaux systèmes et fonctionnalités que nous développons à l'aide de l'Unreal Engine 5.
À ce propos, le studio de développement a indiqué aux journalistes d'Eurogamer : « Il est important de garder à l'esprit que cette démo technique n'est pas destinée à représenter The Witcher 4 - c'est une vitrine des outils que nous développons en partenariat avec Epic Games. Cela signifie que des éléments visuels spécifiques comme les modèles de personnages ou les environnements pourraient être différents de ceux du jeu final ».
Update: CD Projekt Red has confirmed to VGC that what was shown at the State of Unreal presentation today was a tech demo set in The Witcher 4 world, "but not The Witcher 4 itself".https://t.co/MhLGtlBHh4 https://t.co/e5X80fdPMW— VGC (@VGC_News) June 3, 2025
Pour finir, rappelons que The Witcher 4 ne possède pas encore de date de sortie.
CD Projekt Red confirms Witcher 4 demo is showcase of tech tools, running on base PS5https://t.co/T67LvnIeTh pic.twitter.com/Jtw1rcVX7v— Eurogamer (@eurogamer) June 3, 2025
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