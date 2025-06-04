The Witcher 4 : La démo du State of Unreal 2025 n'était pas du gameplay ni le jeu

CD Projekt RED a, récemment, apporté quelques précisions concernant la démo technique de The Witcher 4 dévoilée lors du State of Unreal 2025.

La démo technique de The Witcher 4 ne présente pas de séquences de gameplay

CD Projekt RED et Epic Games se sont réunis à l'occasion du State of Unreal pour présenter une démo technique du moteur Unreal Engine 5 pour The Witcher 4. Cette démo présente certaines des technologies et fonctionnalités innovantes qui permettront de donner vie au monde ouvert du jeu. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'un gameplay de The Witcher 4, mais d'une plongée dans les fondements technologiques de la nouvelle saga The Witcher.

La démo technique partagée n'est pas vraiment The Witcher 4

Il s'agit d'une démo technique et d'un premier aperçu de la technologie de pointe qui équipe The Witcher 4, mais pas de The Witcher 4 lui-même.



Elle présente la base puissante que nous construisons en étroite collaboration avec Epic Games pour pousser la conception de mondes ouverts plus loin que jamais, ainsi que les principaux systèmes et fonctionnalités que nous développons à l'aide de l'Unreal Engine 5.

Update: CD Projekt Red has confirmed to VGC that what was shown at the State of Unreal presentation today was a tech demo set in The Witcher 4 world, "but not The Witcher 4 itself".https://t.co/MhLGtlBHh4 https://t.co/e5X80fdPMW — VGC (@VGC_News) June 3, 2025

CD Projekt Red confirms Witcher 4 demo is showcase of tech tools, running on base PS5https://t.co/T67LvnIeTh pic.twitter.com/Jtw1rcVX7v — Eurogamer (@eurogamer) June 3, 2025

Comme vous le savez probablement déjà, le studio de développement polonais CD Projekt RED a profité du State of Unreal de cette année 2025 pour présenter de nouvelles images de. Toutefois, il ne faut pas se méprendre,En effet, après la présentation de la démo technique de. Dans le trailer en question, et plus précisément en bas, nous pouvons voir les mots suivants : « Technique Presentation - Not Actual Gameplay ». De plus, sur la chaîne YouTube The Witcher, ladite vidéo est accompagnée de la description suivante :Ainsi, bien que les développeurs aient spécifié que cette démo technique tournait sur une PS5 standard en 60 FPS et avec du Ray-Tracing, et ce, manette en main,. Par ailleurs,En outre, un porte-parole de CD Projekt RED a spécifié aux journalistes de VGC que cette démo technique n'est pas « The Witcher 4 lui-même » :mais offre plutôt un aperçu. Il se pourrait, ainsi, que le jeu ne présente pas de telles prouesses graphiques à sa sortie.À ce propos, le studio de développement a indiqué aux journalistes d'Eurogamer : « Il est important de garder à l'esprit que cette démo technique n'est pas destinée à représenter The Witcher 4 - c'est une vitrine des outils que nous développons en partenariat avec Epic Games. Cela signifie que des éléments visuels spécifiques comme les modèles de personnages ou les environnements pourraient être différents de ceux du jeu final ».Pour finir, rappelons quene possède pas encore de date de sortie.