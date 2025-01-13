The Witcher 4 : De nombreuses personnes ayant travaillé sur The Witcher 3 font partie de l'équipe de développement

CD Projekt RED a, récemment, expliqué que des développeurs de The Witcher 3 et des vétérans de la licence font partie de l'équipe de développement en charge de The Witcher 4.

Des développeurs des précédents opus travaillent sur The Witcher 4

The Witcher 3 aura 10 ans en mai. Une centaine de ses développeurs travaillent encore aujourd'hui avec nous sur nos nouveaux projets, dont The Witcher IV. Certains sont des vétérans de The Witcher 2 et The Witcher 1, dont mon estimé co-PDG Adam Badowski qui travaille sur la série depuis sa création en 2022.

The Witcher 3 turns 10 this May. Around 100 of its developers are working with us to this day on our new projects, including The Witcher IV. Some are actually veterans from The Witcher 2 and The Witcher 1, including my esteemed co-CEO, @AdamBadowski , who has been with the… https://t.co/9Sry1S6yh2 — Michał Nowakowski (@michalnowakow) January 9, 2025







Ayant été révélé par le biais d'un magnifique trailer cinématique à la cérémonie des Game Awards 2024,profite d'une belle communication de la part de son studio de développement, CD Projekt RED. Ainsi, ces dernières semaines, nous avons eu le droit à de multiples informations concernant ce nouvel opus, plaçant Ciri en tant que protagoniste. Cette fois-ci,En effet, via une récente publication sur son compte Twitter/X, et en réponse à Philipp Weber, qui occupe le poste de directeur narratif pour le nouvel opus The Witcher, le co-PDG de CD Projekt RED, Michal Nowakowski, a indiqué que. Michal Nowakowski a, également, précisé queDes mots qui devraient rassurer les fans de la licence The Witcher, notamment celles et ceux qui ont quelques appréhensions et doutes par rapport à ce nouvel opus, qui marquera le début d'une nouvelle saga. À cela, rappelons que Geralt de Riv, qui n'est donc pas le protagoniste de ce titre, sera tout de même présent dansCependant, il va falloir faire preuve d'une certaine patience avant de pouvoir connaître le rôle du Loup Blanc dans ce nouvel opus, puisquene bénéficie pas encore de date ni même de fenêtre de sortie.