The Witcher 4 : De nombreuses personnes ayant travaillé sur The Witcher 3 font partie de l'équipe de développement

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 janvier 2025 à 14h39
CD Projekt RED a, récemment, expliqué que des développeurs de The Witcher 3 et des vétérans de la licence font partie de l'équipe de développement en charge de The Witcher 4.
The Witcher 4 : De nombreuses personnes ayant travaillé sur The Witcher 3 font partie de l'équipe de développement
Ayant été révélé par le biais d'un magnifique trailer cinématique à la cérémonie des Game Awards 2024, The Witcher 4 profite d'une belle communication de la part de son studio de développement, CD Projekt RED. Ainsi, ces dernières semaines, nous avons eu le droit à de multiples informations concernant ce nouvel opus, plaçant Ciri en tant que protagoniste. Cette fois-ci, CD Projekt RED a indiqué que de nombreuses personnes ayant travaillé sur The Witcher 3 et des vétérans du studio développent The Witcher 4.

Des développeurs des précédents opus travaillent sur The Witcher 4

En effet, via une récente publication sur son compte Twitter/X, et en réponse à Philipp Weber, qui occupe le poste de directeur narratif pour le nouvel opus The Witcher, le co-PDG de CD Projekt RED, Michal Nowakowski, a indiqué que de nombreux développeurs ayant travaillé sur The Witcher 3: Wild Hunt font partie de l'équipe de développement de The Witcher 4. Michal Nowakowski a, également, précisé que certains d'entre eux sont des vétérans de The Witcher 2 et The Witcher 1.
The Witcher 3 aura 10 ans en mai. Une centaine de ses développeurs travaillent encore aujourd'hui avec nous sur nos nouveaux projets, dont The Witcher IV. Certains sont des vétérans de The Witcher 2 et The Witcher 1, dont mon estimé co-PDG Adam Badowski qui travaille sur la série depuis sa création en 2022.
Des mots qui devraient rassurer les fans de la licence The Witcher, notamment celles et ceux qui ont quelques appréhensions et doutes par rapport à ce nouvel opus, qui marquera le début d'une nouvelle saga. À cela, rappelons que Geralt de Riv, qui n'est donc pas le protagoniste de ce titre, sera tout de même présent dans The Witcher 4.

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Cependant, il va falloir faire preuve d'une certaine patience avant de pouvoir connaître le rôle du Loup Blanc dans ce nouvel opus, puisque The Witcher 4 ne bénéficie pas encore de date ni même de fenêtre de sortie.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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