The Witcher 4 : Ce point clé du jeu va être développé par l'un des concepteurs de Kingdom Come: Deliverance 2

Le développement de The Witcher 4 s'annonce plus prometteur que jamais. Une figure emblématique derrière certains des atouts de Kingdom Come: Deliverance 2 a annoncé rejoindre les équipes de CD Projekt RED pour imaginer l'épopée de Ciri.
The Witcher 3 proposait l'une des aventures les plus immersives et les plus complètes du jeu vidéo, notamment via son système de quêtes. Démarrer une simple mission pour venir en aide à un voyageur ou à un villageois pouvait donner lieu à des histoires annexes profondes et parfois poignantes. Sans surprise, de nombreux joueurs espèrent que The Witcher 4
proposera un système de quête aussi avancé.
Si ces détails sont encore très confidentiels, il semble que CD Projekt RED a décidé de confier ce point central de gameplay à une figure majeure.
Karel Kolmann rejoint l'équipe de développement de The Witcher 4
Karel Kolmann, senior quest designer sur Kingdom Come: Deliverance 2
, a partagé une très bonne nouvelle sur son profil LinekdIn. Dans une publication datant du 7 novembre 2025, il a déclaré « être heureux de vous partager que je rejoins CD Projekt RED ».
Dès aujourd'hui, il va donc se lancer dans la conception de quêtes pour The Witcher 4, sans donner plus de précisions pour le moment.
Les plus curieux peuvent se demander si Karel Kolmann proposera des quêtes aussi épiques que dans le titre de Warhorse Studios, d'autant que rien n'indique sur quelles quêtes du jeu médiéval il a travaillé. Cependant, nous pouvons lire sur son profil LinkedIn qu'il a conçu 11 des quêtes du titre
(cela inclut tous les dialogues et cinématiques de chacune d'entre elles). Il a également écrit l'intégralité du scénario de deux de ces 11 quêtes.
Un esprit créatif qui a notamment imaginé le mode Hardcore de Kingdom Come: Deliverance 2
Au-delà de cette expérience en tant que senior quest designer, Karel Kolmann a d'autres cordes à son arc. Il est en effet le concepteur principal du système de criminalité mais surtout du mode hardcore de Kingdom Come: Deliverance 2.
Avec un tel éventail de compétences, il est certain que son talent saura se faire remarquer dans The Witcher 4. Mais il va falloir être très patient avant de le découvrir…
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