Comment Baldur's Gate 3 influence le futur de The Witcher sans le copier

Le succès phénoménal de Baldur's Gate 3 a secoué l'industrie, y compris chez CD Projekt Red. Si le studio polonais salue le travail de Larian, il refuse pourtant de changer son ADN. Les créateurs de The Witcher et Cyberpunk 2077 comptent bien rester maîtres de l'open world narratif.
Il est indéniable que l'année 2023 a marqué un tournant dans l'histoire du jeu de rôle occidental avec le triomphe de Baldur's Gate 3
. Le titre de Larian Studios a prouvé qu'un CRPG complexe, réactif et systémique pouvait captiver le grand public. Face à ce raz-de-marée, tous les regards se sont tournés vers l'autre géant du RPG européen : CD Projekt Red. Alors que le studio travaille activement sur la nouvelle saga The Witcher (nom de code Polaris) et la suite de Cyberpunk 2077
, la question de l'influence de Larian se pose légitimement. Michał Nowakowski, co-PDG de l'entreprise polonaise, a tenu à clarifier la position du studio. Oui, il y a de l'admiration, mais non, il n'y aura pas de mimétisme
.
L'inspiration sans l'imitation
Dans une industrie où le succès engendre souvent des copies carbone, CD Projekt Red choisit la voie de la fidélité à sa propre identité
. L'approche de Larian, basée sur une liberté systémique totale et des mécaniques issues du jeu de rôle papier, diffère radicalement de l'approche cinématique et narrative qui a fait la gloire de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077. Michał Nowakowski explique que si le succès de Baldur's Gate 3 a été une source d'inspiration, cela ne signifie pas que CDPR va changer de cap.
Il y a eu beaucoup d'inspiration dans ce que Baldur's Gate 3 a accompli, mais je pense que nous allons rester fidèles à ce qui a fait l'essence de The Witcher 3 et Cyberpunk. Nous ne voulons pas simplement faire un autre jeu du même genre, juste avec de meilleurs graphismes. Nous voulons innover.
Cette déclaration souligne une volonté de ne pas se reposer sur ses lauriers techniques. L'objectif n'est pas seulement de proposer une vitrine technologique sous Unreal Engine 5, mais de repenser la manière dont le joueur interagit avec un monde ouvert. C'est précisément sur ce point que l'influence de Larian pourrait se faire sentir, non pas dans le style de jeu, mais dans la densité et la réactivité de l'univers
.
L'innovation au cœur de la stratégie
L'un des défis majeurs pour les futurs titres de CD Projekt sera de combattre la fatigue de l'open world, un genre qui n'a plus la fraîcheur qu'il avait lors de la sortie de The Witcher 3 en 2015. Pour cela, le studio doit trouver de nouvelles manières d'engager le joueur. Michał Nowakowski reste vague sur les détails, mais il insiste sur une distinction claire :
Nous n'allons définitivement pas faire un jeu comme Larian l'a fait. C'est le genre de jeu qu'ils savent faire. Mais beaucoup de choses concernant la manière dont ils interagissent avec le monde et ce que cela provoque ont été, c'est certain, une source d'inspiration pour nous.
Il faut donc s'attendre à ce que les prochains jeux du studio conservent la vue à la troisième (ou première) personne et l'action en temps réel, tout en intégrant peut-être une couche de réactivité plus profonde inspirée par la concurrence.
Focalisation sur les piliers majeurs
Enfin, cette interview accordée à PCGamer
a été l'occasion de réaffirmer la stratégie structurelle de l'entreprise. Par le passé, CD Projekt a exploré des titres dérivés comme Gwent ou Thronebreaker. Désormais, la priorité absolue est donnée aux jeux principaux. La décision a été prise de concentrer les équipes internes sur les « jeux piliers » plutôt que de disperser les ressources sur des spin-offs, même si cette position pourrait évoluer à l'avenir.
Pour l'heure, les joueurs peuvent être rassurés, CD Projekt Red ne cherche pas à devenir Larian
, mais à devenir une meilleure version de lui-même. De bon augure donc pour le futur, avec potentiellement des expérience encore plus profondes.The Witcher 4
n'a pour le moment pas de date de sortie, mais ne devrait pas arriver avant 2027, au plus tôt.
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