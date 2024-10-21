The Witcher : Un autre acteur quitte la série TV de Netflix

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 octobre 2024 à 16h40
L'acteur Kim Bodnia, qui joue Vesemir dans la série TV The Witcher de Netflix, ne figurera pas au casting de la saison 4.
The Witcher : Un autre acteur quitte la série TV de Netflix
La série TV de Netflix The Witcher va, comme vous le savez probablement déjà, avoir le droit à une quatrième saison. Celle-ci marquera un changement capital pour les téléspectateurs : Henry Cavill (Superman, Argylle, Enola Holmes) ne prêtera plus ses traits au fameux Sorceleur, Geralt de Riv. Or, il n'est pas le seul acteur à avoir quitté la série.

La série The Witcher perd l'acteur Kim Bodnia, qui jouait Vesemir

En effet, selon Redanian Intelligence, l'acteur Kim Bodnia qui incarne Vesemir dans la série The Witcher ne sera pas de retour pour la saison 4. Récemment, les représentants de l'acteur ont apporté des explications à ce sujet auprès de RadioTimes et ont, ainsi, déclaré : « Kim ne reviendra pas dans le rôle de Vesemir car son agenda de tournage actuel ne correspondait pas au calendrier de tournage de Netflix pour la saison 4 de The Witcher ». 
À l'heure actuelle, nous ne savons pas encore qui remplacera Kim Bodnia en tant que Vesemir dans la série The Witcher. Rappelons, d'ailleurs, qu'à partir de la saison 4, Geralt de Riv sera incarné par Liam Hemsworth. À la fin du mois de mai de cette année 2024, Netflix a dévoilé, via une très courte vidéo, un premier aperçu dudit acteur dans le costume du Loup Blanc.

Miniature vidéo

Pour le moment, la saison 4 de la série TV The Witcher ne possède pas de date de sortie. Toutefois, et pour patienter, sachez que le film d'animation The Witcher : Sirens of the Deep (« The Witcher : Les Sirènes des Abysses » dans la langue de Molière) arrive le 11 février 2025 sur Netflix.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

The Witcher 3 rafle la première place des jeux les plus wishlistés de la gamescom avec Songs of the Past
The Witcher 3 02 septembre 2026

The Witcher 3 rafle la première place des jeux les plus wishlistés de la gamescom avec Songs of the Past

L'extension Songs of the Past de The Witcher 3: Wild Hunt est attendue par de (très) très nombreux joueurs, selon cette nouvelle donnée.
The Witcher 3 Remastered : Bonne nouvelle pour les sauvegardes et trophées/succès
The Witcher 3 01 septembre 2026

The Witcher 3 Remastered : Bonne nouvelle pour les sauvegardes et trophées/succès

CD Projekt RED a, récemment, apporté des précisions concernant l'import des sauvegardes et le transfert des trophées/succès vers la version remastered de The Witcher 3.
The Witcher 3 Remastered : Les configurations PC
The Witcher 3 28 août 2026

The Witcher 3 Remastered : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit The Witcher 3 Remastered.

commentaire (0)