The Witcher : Un autre acteur quitte la série TV de Netflix

L'acteur Kim Bodnia, qui joue Vesemir dans la série TV The Witcher de Netflix, ne figurera pas au casting de la saison 4.

La série The Witcher perd l'acteur Kim Bodnia, qui jouait Vesemir

UPDATE: Kim Bodnia's representatives explain the reason why he won't be back as Vesemir in The Witcher S4https://t.co/VrUNTt4Tsj — Redanian Intelligence (@RedanianIntel) October 18, 2024

La série TV de Netflix The Witcher va, comme vous le savez probablement déjà, avoir le droit à une quatrième saison. Celle-ci marquera un changement capital pour les téléspectateurs : Henry Cavill (Superman, Argylle, Enola Holmes) ne prêtera plus ses traits au fameux Sorceleur, Geralt de Riv. Or,En effet, selon Redanian Intelligence,. Récemment, les représentants de l'acteur ont apporté des explications à ce sujet auprès de RadioTimes et ont, ainsi, déclaré : « Kim ne reviendra pas dans le rôle de Vesemir car son agenda de tournage actuel ne correspondait pas au calendrier de tournage de Netflix pour la saison 4 de The Witcher ».À l'heure actuelle, nous ne savons pas encore qui remplacera Kim Bodnia en tant que Vesemir dans la série The Witcher. Rappelons, d'ailleurs, qu'à partir de la saison 4, Geralt de Riv sera incarné par Liam Hemsworth. À la fin du mois de mai de cette année 2024, Netflix a dévoilé, via une très courte vidéo, un premier aperçu dudit acteur dans le costume du Loup Blanc.Pour le moment, la saison 4 de la série TV The Witcher ne possède pas de date de sortie. Toutefois, et pour patienter, sachez que le film d'animation The Witcher : Sirens of the Deep (« The Witcher : Les Sirènes des Abysses » dans la langue de Molière) arrive le 11 février 2025 sur Netflix.