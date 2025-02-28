The Witcher : Le nouveau livre tient son éditeur en France et une fenêtre de sortie

Le nouveau livre de la série littéraire The Witcher/Le Sorceleur possède, à présent, son éditeur français et, surtout, une fenêtre de sortie.

Une fenêtre de sortie et l'éditeur français pour le nouveau livre The Witcher, La Croisée des corbeaux, révélés

🚨 SORTIE ÉVÉNEMENT🚨



Nous sommes ravis d'annoncer l'acquisition d'un tout nouveau roman indépendant dans la série best-seller #TheWitcher, de l'auteur polonais #AndrzejSapkowski pour fin 2025.



Nous vous donnerons plus d'informations sur cette sortie dans les semaines à venir,… pic.twitter.com/HipH9V3sDF — Éditions Bragelonne (@BragelonneFR) February 27, 2025

À l'âge de dix-huit ans, quittant Kaer Morhen, la forteresse des sorceleurs, pour sa première mission, Geralt rencontrera monstres, traîtres, nouveaux amis et visages familiers, et fera l'expérience de la peur et de la haine profondes qu'inspirent les sorceleurs.

Dans La Croisée des corbeaux, je retourne aux racines du voyage de Geralt - non pas le tueur de monstres intrépide et sans peur que nous connaissons, mais un jeune sorceleur qui commence à comprendre le poids de son destin. Imaginez Geralt, mais en plus jeune, avec moins de cicatrices et un peu plus d'arrogance. C'est l'histoire d'une initiation, de l'idéalisme confronté à la dure réalité, et de choix qui forgent une légende. Il s'agit de trouver sa place dans un monde qui vous pousse constamment à être plus que ce que vous pensiez pouvoir être. Alors que cette nouvelle histoire se fraye un chemin vers les lecteurs du monde entier cette année, j'ai hâte qu'ils marchent aux côtés d'un jeune Geralt - vivant les épreuves qui l'ont forgé et le voyage qui l'a mis sur la route de son destin.

Il y a plusieurs mois de cela, nous apprenions qu'Andrzej Sapkowski travaillait sur un tout nouveau livre pour sa très fameuse saga The Witcher/Le Sorceleur. Jusqu'à présent, nous n'avions eu que quelques informations concernant l'ouvrage, qui est très attendu par les fans de l'univers. Récemment,Les fins connaisseurs de la saga littéraire The Witcher/Le Sorceleur se doutaient déjà que les éditions Bragelonne allaient s'occuper du prochain livre de la série, étant donné leur catalogue très complet autour des aventures de Geralt de Riv. Récemment, via un article sur son site officiel et une publication sur son compte Twitter/X,dans la langue de Molière.Cette nouvelle est accompagnée d'une fenêtre de sortie :. C'est Lydia Cantin-Waleryszak qui s'occupe de la traduction en français.Ce nouveau roman est décrit comme « une excellente porte d'entrée pour les nouveaux lecteurs, et un incontournable pour les fans de la première heure ». L'ouvrage nous permettra de retrouver le Loup Blanc, Geralt de Riv, mais les aventures narrées prendront place avant ceux de la saga littéraire. La description duest la suivante :, qui posent le ton des nouvelles aventures de Geralt de Riv :Rendez-vous donc à la fin de l'année 2025 pour découvrir