The Witcher : Le nouveau livre tient son éditeur en France et une fenêtre de sortie

The Witcher 3: Wild Hunt : Quelle est sa durée de vie ?
Retrouvez toutes les informations sur la durée de vie de The Witcher 3: Wild Hunt et le nombre d'heures nécessaires à sa complétion, selon votre façon de jouer.
Cette nouvelle est accompagnée d'une fenêtre de sortie : le livre The Witcher La Croisée des corbeaux devrait arriver dans nos librairies françaises et en format numérique dans la semaine du 1er octobre 2025. C'est Lydia Cantin-Waleryszak qui s'occupe de la traduction en français.
🚨 SORTIE ÉVÉNEMENT🚨— Éditions Bragelonne (@BragelonneFR) February 27, 2025
Nous sommes ravis d'annoncer l'acquisition d'un tout nouveau roman indépendant dans la série best-seller #TheWitcher, de l'auteur polonais #AndrzejSapkowski pour fin 2025.
Nous vous donnerons plus d'informations sur cette sortie dans les semaines à venir,… pic.twitter.com/HipH9V3sDF
À l'âge de dix-huit ans, quittant Kaer Morhen, la forteresse des sorceleurs, pour sa première mission, Geralt rencontrera monstres, traîtres, nouveaux amis et visages familiers, et fera l'expérience de la peur et de la haine profondes qu'inspirent les sorceleurs.Andrzej Sapkowski a prononcé quelques mots à propos de son nouveau roman The Witcher, qui posent le ton des nouvelles aventures de Geralt de Riv :
Dans La Croisée des corbeaux, je retourne aux racines du voyage de Geralt - non pas le tueur de monstres intrépide et sans peur que nous connaissons, mais un jeune sorceleur qui commence à comprendre le poids de son destin. Imaginez Geralt, mais en plus jeune, avec moins de cicatrices et un peu plus d'arrogance. C'est l'histoire d'une initiation, de l'idéalisme confronté à la dure réalité, et de choix qui forgent une légende. Il s'agit de trouver sa place dans un monde qui vous pousse constamment à être plus que ce que vous pensiez pouvoir être. Alors que cette nouvelle histoire se fraye un chemin vers les lecteurs du monde entier cette année, j'ai hâte qu'ils marchent aux côtés d'un jeune Geralt - vivant les épreuves qui l'ont forgé et le voyage qui l'a mis sur la route de son destin.Rendez-vous donc à la fin de l'année 2025 pour découvrir le nouveau livre The Witcher/Le Sorceleur, La Croisée des corbeaux.
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