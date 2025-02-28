The Witcher : Le nouveau livre tient son éditeur en France et une fenêtre de sortie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 28 février 2025 à 10h22
Le nouveau livre de la série littéraire The Witcher/Le Sorceleur possède, à présent, son éditeur français et, surtout, une fenêtre de sortie.
The Witcher : Le nouveau livre tient son éditeur en France et une fenêtre de sortie
Il y a plusieurs mois de cela, nous apprenions qu'Andrzej Sapkowski travaillait sur un tout nouveau livre pour sa très fameuse saga The Witcher/Le Sorceleur. Jusqu'à présent, nous n'avions eu que quelques informations concernant l'ouvrage, qui est très attendu par les fans de l'univers. Récemment, l'éditeur français du nouveau livre The Witcher a été révélé et une fenêtre de sortie a été dévoilée.

Une fenêtre de sortie et l'éditeur français pour le nouveau livre The Witcher, La Croisée des corbeaux, révélés

Les fins connaisseurs de la saga littéraire The Witcher/Le Sorceleur se doutaient déjà que les éditions Bragelonne allaient s'occuper du prochain livre de la série, étant donné leur catalogue très complet autour des aventures de Geralt de Riv. Récemment, via un article sur son site officiel et une publication sur son compte Twitter/X, Bragelonne a annoncé être en charge de l'édition du prochain et nouveau livre The Witcher, nommé La Croisée des corbeaux dans la langue de Molière.
Cette nouvelle est accompagnée d'une fenêtre de sortie : le livre The Witcher La Croisée des corbeaux devrait arriver dans nos librairies françaises et en format numérique dans la semaine du 1er octobre 2025. C'est Lydia Cantin-Waleryszak qui s'occupe de la traduction en français.

Ce nouveau roman est décrit comme « une excellente porte d'entrée pour les nouveaux lecteurs, et un incontournable pour les fans de la première heure ». L'ouvrage nous permettra de retrouver le Loup Blanc, Geralt de Riv, mais les aventures narrées prendront place avant ceux de la saga littéraire. La description du livre The Witcher La Croisée des corbeaux est la suivante : 
À l'âge de dix-huit ans, quittant Kaer Morhen, la forteresse des sorceleurs, pour sa première mission, Geralt rencontrera monstres, traîtres, nouveaux amis et visages familiers, et fera l'expérience de la peur et de la haine profondes qu'inspirent les sorceleurs.
Andrzej Sapkowski a prononcé quelques mots à propos de son nouveau roman The Witcher, qui posent le ton des nouvelles aventures de Geralt de Riv :
Dans La Croisée des corbeaux, je retourne aux racines du voyage de Geralt - non pas le tueur de monstres intrépide et sans peur que nous connaissons, mais un jeune sorceleur qui commence à comprendre le poids de son destin. Imaginez Geralt, mais en plus jeune, avec moins de cicatrices et un peu plus d'arrogance. C'est l'histoire d'une initiation, de l'idéalisme confronté à la dure réalité, et de choix qui forgent une légende. Il s'agit de trouver sa place dans un monde qui vous pousse constamment à être plus que ce que vous pensiez pouvoir être. Alors que cette nouvelle histoire se fraye un chemin vers les lecteurs du monde entier cette année, j'ai hâte qu'ils marchent aux côtés d'un jeune Geralt - vivant les épreuves qui l'ont forgé et le voyage qui l'a mis sur la route de son destin.
Rendez-vous donc à la fin de l'année 2025 pour découvrir le nouveau livre The Witcher/Le Sorceleur, La Croisée des corbeaux.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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