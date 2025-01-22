The Witcher 3 : Vous ne devinerez jamais la quête la plus difficile à créer pour les développeurs

The Witcher 3 : L'histoire de l'extension Songs of the Past a été écrite il y a « des années »
Fool's Theory a, récemment, révélé que l'idée de l'extension Songs of the Past de The Witcher 3 date de plusieurs années.
La quête la plus difficile que j'ai jamais conçue et mise en œuvre [...] Je perdais la tête et le sommeil en essayant de la mettre au point. Je suis heureux que vous l'ayez appréciée.Une révélation qui n'est pas si étonnante que cela, étant donné la richesse de cette quête spécifique et très importante de The Witcher 3: Wild Hunt.
Pour rappel, The Witcher 3: Wild Hunt est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC et Nintendo Switch. Sachez que vous pouvez vous procurer le jeu tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous proposant des réductions sur les versions PC et Xbox ainsi que sur des cartes PlayStation Store :
The hardest quest I have ever designed and implemented. Especially the technical part kicked my ass, so many custom solutions and branches. I was losing my mind and my sleep, when trying to put it together. Happy you enjoy it 🥰— Paweł Sasko (@PaweSasko) January 21, 2025
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