The Witcher 3 : Vous ne devinerez jamais la quête la plus difficile à créer pour les développeurs

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 janvier 2025 à 16h17
L'un des développeurs de The Witcher 3: Wild Hunt a révélé la quête la plus ardue à réaliser.
The Witcher 3 : Vous ne devinerez jamais la quête la plus difficile à créer pour les développeurs
Comme vous le savez probablement déjà, The Witcher 3: Wild Hunt, qui propose un monde ouvert riche, regorge de quêtes principales ainsi que secondaires. L'une d'entre elles a été particulièrement difficile à créer, selon l'un des développeurs de chez CD Projekt RED, qui a travaillé sur The Witcher 3.

Un développeur indique la quête de The Witcher 3 la plus difficile à créer

Il y a très peu de temps, un utilisateur Twitter/X, soit voneverecs, a partagé quelques images prises lors de la quête principale « La Bataille de Kaer Morhen » de The Witcher 3: Wild Hunt, en précisant que celle-ci était sa préférée de l'aventure principale. 

Cette publication n'est pas passée inaperçue puisque Pawel Sasko, qui a travaillé sur le troisième opus The Witcher, y a répondu et a, ainsi, laissé un commentaire. Ce dernier a, de ce fait, expliqué que « La Bataille de Kaer Morhen » de The Witcher 3 est la « quête la plus difficile » qu'il a dû développer :
La quête la plus difficile que j'ai jamais conçue et mise en œuvre [...] Je perdais la tête et le sommeil en essayant de la mettre au point. Je suis heureux que vous l'ayez appréciée.
Une révélation qui n'est pas si étonnante que cela, étant donné la richesse de cette quête spécifique et très importante de The Witcher 3: Wild Hunt
Pour rappel, The Witcher 3: Wild Hunt est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC et Nintendo Switch. Sachez que vous pouvez vous procurer le jeu tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous proposant des réductions sur les versions PC et Xbox ainsi que sur des cartes PlayStation Store :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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