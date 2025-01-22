The Witcher 3 : Vous ne devinerez jamais la quête la plus difficile à créer pour les développeurs

L'un des développeurs de The Witcher 3: Wild Hunt a révélé la quête la plus ardue à réaliser.

Un développeur indique la quête de The Witcher 3 la plus difficile à créer

La quête la plus difficile que j'ai jamais conçue et mise en œuvre [...] Je perdais la tête et le sommeil en essayant de la mettre au point. Je suis heureux que vous l'ayez appréciée.

The hardest quest I have ever designed and implemented. Especially the technical part kicked my ass, so many custom solutions and branches. I was losing my mind and my sleep, when trying to put it together. Happy you enjoy it 🥰 — Paweł Sasko (@PaweSasko) January 21, 2025

PC Édition Standard → 7,99 € au lieu de 30 €, soit 73 % de réduction. Édition Game Of The Year → 10,89 € au lieu de 50 €, soit 78 % de réduction.

Xbox One et Series Édition Standard → 4,79 € au lieu de 30 €, soit 84 % de réduction. Édition Complete Edition → 9,49 € au lieu de 50 €, soit 81 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà,, qui propose un monde ouvert riche, regorge de quêtes principales ainsi que secondaires.Il y a très peu de temps, un utilisateur Twitter/X, soit voneverecs, a partagé quelques images prises lors de la quête principale « La Bataille de Kaer Morhen » deen précisant que celle-ci était sa préférée de l'aventure principale.Cette publication n'est pas passée inaperçue puisque Pawel Sasko, qui a travaillé sur le troisième opus The Witcher, y a répondu et a, ainsi, laissé un commentaire. Ce dernier a, de ce fait, expliqué queUne révélation qui n'est pas si étonnante que cela, étant donné la richesse de cette quête spécifique et très importante dePour rappel,est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC et Nintendo Switch. Sachez que vous pouvez vous procurer le jeu tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous proposant des réductions sur les versions PC et Xbox ainsi que sur des cartes PlayStation Store :