The Witcher 3 : La liste complète des trophées et des succès

The Witcher 3: Wild Hunt dispose de nombreux trophées et succès qu'il faut décrocher pour obtenir le Platine/100 % du RPG de CD Projekt RED. Nous vous dévoilons la liste complète.

Liste des trophées et succès de The Witcher 3: Wild Hunt

Lilas et groseilles à maquereau → Retrouvez Yennefer de Vengerberg.

→ Retrouvez Yennefer de Vengerberg. Un ami dans le besoin → Retrouvez et libérez Jaskier.

→ Retrouvez et libérez Jaskier. Nécromancien → Aidez Yennefer à soutirer des informations au corps de Skjall.

→ Aidez Yennefer à soutirer des informations au corps de Skjall. Conseiller familial → Retrouvez la femme et la fille du baron.

→ Retrouvez la femme et la fille du baron. Quelque chose en plus → Trouvez Ciri.

→ Trouvez Ciri. Voyageur dimensionnel → Rendez-vous à Tir ná ia et convainquez Ge'els de trahir Eredin.

→ Rendez-vous à Tir ná ia et convainquez Ge'els de trahir Eredin. Mort d'un roi → Battez Eredin.

→ Battez Eredin. Survivant de l'Épreuve → Terminez le jeu dans n'importe quel mode de difficulté.

→ Terminez le jeu dans n'importe quel mode de difficulté. Vainqueur du Souffroir → Terminez le jeu au niveau de difficulté « Sang, sueur et larmes » ou « Marche de la mort ».

→ Terminez le jeu au niveau de difficulté « Sang, sueur et larmes » ou « Marche de la mort ». Maître de la Voie → Terminez le jeu au niveau de difficulté « Marche de la mort ».

→ Terminez le jeu au niveau de difficulté « Marche de la mort ». Professionnel → Terminez tous les contrats de sorceleur.

→ Terminez tous les contrats de sorceleur. Faiseur de rois → Terminez l'intrigue secondaire concernant le choix du souverain de Skellige.

→ Terminez l'intrigue secondaire concernant le choix du souverain de Skellige. Régicide → Prenez part à l'assassinat du roi Radovid.

→ Prenez part à l'assassinat du roi Radovid. Et plus si affinités... → Terminez l'intrigue secondaire impliquant Keira Metz.

→ Terminez l'intrigue secondaire impliquant Keira Metz. Tous présents ! → Affrontez la Chasse Sauvage à Kaer Morhen entouré de tous vos alliés.

→ Affrontez la Chasse Sauvage à Kaer Morhen entouré de tous vos alliés. Dendrologue → Obtenez toutes les compétences d'un arbre.

→ Obtenez toutes les compétences d'un arbre. Semeur de discorde → Utilisez 20 fois le signe d'Axii pour forcer un adversaire à en tuer un autre.

→ Utilisez 20 fois le signe d'Axii pour forcer un adversaire à en tuer un autre. Plus dure sera la chute → Tuez 10 adversaires en les faisant tomber dans le vide avec le signe d'Aard.

→ Tuez 10 adversaires en les faisant tomber dans le vide avec le signe d'Aard. Risques environnementaux → Tuez 50 adversaires grâce à l'environnement (gaz des marais, insectes, objets, etc.).

→ Tuez 50 adversaires grâce à l'environnement (gaz des marais, insectes, objets, etc.). Fine lame → Réussissez 10 contre-attaques d'affilée sans parer ou vous faire toucher.

→ Réussissez 10 contre-attaques d'affilée sans parer ou vous faire toucher. Bas les pattes ! → En un combat, tuez 5 ennemis sans subir de dégâts (intoxication exclue) et sans utiliser le signe de Quen.

→ En un combat, tuez 5 ennemis sans subir de dégâts (intoxication exclue) et sans utiliser le signe de Quen. Pas une étincelles de pitié... → À 10 reprises, enflammez le gaz créé par un Rêve de dragon à l'aide d'un adversaire en feu.

→ À 10 reprises, enflammez le gaz créé par un Rêve de dragon à l'aide d'un adversaire en feu. Mutant → Remplissez tous les emplacements à mutagènes.

→ Remplissez tous les emplacements à mutagènes. Boucher de Blaviken → Tuez au moins 5 adversaires en moins de 10 secondes.

→ Tuez au moins 5 adversaires en moins de 10 secondes. Triplé gagnant → En un combat, tuez 3 adversaires de 3 façons différentes (épées, bombes, arbalète, signes, etc.).

→ En un combat, tuez 3 adversaires de 3 façons différentes (épées, bombes, arbalète, signes, etc.). Pugiliste → Battez Olaf, le champion de combat à mains nues de Skellige.

→ Battez Olaf, le champion de combat à mains nues de Skellige. Excès de zèle → À 10 reprises, infligez simultanément des dégâts de saignement, d'empoisonnement et d'incinération.

→ À 10 reprises, infligez simultanément des dégâts de saignement, d'empoisonnement et d'incinération. Tireur d'élite → Tuez 50 adversaires humains ou non-humains en leur fichant un carreau d'arbalète dans la tête.

→ Tuez 50 adversaires humains ou non-humains en leur fichant un carreau d'arbalète dans la tête. Pas le temps de faire ouf → Attaquez, contrez, utilisez un signe et lancez une bombe (ordre libre) en moins de 4 secondes.

→ Attaquez, contrez, utilisez un signe et lancez une bombe (ordre libre) en moins de 4 secondes. À armes égales → Tuez 2 monstres mis à prix sans user de signes, de potions, de mutagènes, d'huiles ou de bombes.

→ Tuez 2 monstres mis à prix sans user de signes, de potions, de mutagènes, d'huiles ou de bombes. Bourlingueur → Découvrez 100 points de voyage rapide.

→ Découvrez 100 points de voyage rapide. Nettoyeur → Détruisez tous les nids de monstres dans la région de Velen et Novigrad, ou sur Skellige.

→ Détruisez tous les nids de monstres dans la région de Velen et Novigrad, ou sur Skellige. Collectionneur de cartes → Procurez-vous toutes les cartes de gwynt disponibles dans la version de base du jeu.

→ Procurez-vous toutes les cartes de gwynt disponibles dans la version de base du jeu. Maître du gwynt → Battez Tybalt et remportez le tournoi de gwynt organisé au Passiflore.

→ Battez Tybalt et remportez le tournoi de gwynt organisé au Passiflore. Mixologue → Apprenez 12 formules de potions.

→ Apprenez 12 formules de potions. Artificier → Procurez-vous la formule de 6 différents types de bombes.

→ Procurez-vous la formule de 6 différents types de bombes. Rat de bibliothèque → Lisez 30 livres, journaux ou autres documents.

→ Lisez 30 livres, journaux ou autres documents. Armé et dangereux → Trouvez tous les éléments d'un ensemble d'équipement de sorceleur et équipez-vous-en.

→ Trouvez tous les éléments d'un ensemble d'équipement de sorceleur et équipez-vous-en. Volonté de puissance → Cumulez en même temps tous les différents types de bonus des sites d'Énergie.

→ Cumulez en même temps tous les différents types de bonus des sites d'Énergie. Champion des champions → Terminez toutes les quêtes de combat à mains nues à Velen et Novigrad, et sur Skellige.

→ Terminez toutes les quêtes de combat à mains nues à Velen et Novigrad, et sur Skellige. À bride abattue → Remportez toutes les courses de chevaux du jeu.

→ Remportez toutes les courses de chevaux du jeu. Gros bill → Montez votre personnage au niveau 35.

→ Montez votre personnage au niveau 35. L'odeur de la victoire → Détruisez 10 nids de monstres à l'aide de bombes.

→ Détruisez 10 nids de monstres à l'aide de bombes. Geralt le Survivant → Battez un adversaire sans subir de dégâts dans un combat à mains nues.

→ Battez un adversaire sans subir de dégâts dans un combat à mains nues. Geralt et compagnie → Gagnez une manche de gwynt en utilisant que des cartes neutres.

→ Gagnez une manche de gwynt en utilisant que des cartes neutres. Cartes sur table → Jouez 3 cartes Héros au cours d'une même manche de gwynt et gagnez la partie.

→ Jouez 3 cartes Héros au cours d'une même manche de gwynt et gagnez la partie. Hurleur → Terminez le contrat sur le hurleur.

→ Terminez le contrat sur le hurleur. Tête-à-tête avec un vampire → Terminez le contrat sur Sarasti.

→ Terminez le contrat sur Sarasti. Esprit de la forêt → Terminez le contrat sur l'esprit de la forêt.

→ Terminez le contrat sur l'esprit de la forêt. Lune de fiel → Terminez le contrat sur Morvudd.

→ Terminez le contrat sur Morvudd. Tu étais poussière... → Terminez le contrat sur Therazane.

→ Terminez le contrat sur Therazane. L'effet doppler → Résolvez le problème de doppler à Novigrad.

Il aurait suffi d'un baiser... → Tuez le prince changé en crapaud.

→ Tuez le prince changé en crapaud. Que la fête commence ! → Participez à toutes les activités du mariage.

→ Participez à toutes les activités du mariage. Fièvre acheteuse → Remportez les enchères de tous les articles à l'hôtel des ventes Borsody.

→ Remportez les enchères de tous les articles à l'hôtel des ventes Borsody. Maître des cauchemars → Recréez tous les cauchemars d'Iris dans la Toile-monde.

→ Recréez tous les cauchemars d'Iris dans la Toile-monde. Pacta Sunt Servanda → Terminez l'extension « Hearts of Stone ».

→ Terminez l'extension « Hearts of Stone ». Seul contre tous → Triomphez simultanément de tous les Cauchemars d'Iris von Everec.

→ Triomphez simultanément de tous les Cauchemars d'Iris von Everec. Retour à l'envoyeur → Tuez trois adversaires avec leurs propres flèches.

→ Tuez trois adversaires avec leurs propres flèches. Une dernière pour la route → Soyez sous l'influence de sept potions ou décoctions à la fois.

→ Soyez sous l'influence de sept potions ou décoctions à la fois. Désordre de la Rose-Ardente → Éliminez tous les chevaliers déchus et pillez leurs bivouacs.

→ Éliminez tous les chevaliers déchus et pillez leurs bivouacs. La classe ophiri → Récupérez toutes les pièces d'armure ou d'équipement d'Ophir, et au moins une éphée ophiri.

→ Récupérez toutes les pièces d'armure ou d'équipement d'Ophir, et au moins une éphée ophiri. Meuh-trier → Tuez vingt vaches.

→ Tuez vingt vaches. Hors-piste → Glissez sans interruption le long d'une pente pendant au moins dix secondes.

→ Glissez sans interruption le long d'une pente pendant au moins dix secondes. Déculottée → Terminez une manche de gwynt avec une force totale de 187 ou plus.

Un sorceleur au sud → Rendez-vous dans le duché de Toussaint.

→ Rendez-vous dans le duché de Toussaint. L'étoffe d'un héros → Faites-vous décorer de l'ordre de Vitis Vinifera.

→ Faites-vous décorer de l'ordre de Vitis Vinifera. Le roi de la prison → Purgez une peine de prison à Toussaint.

→ Purgez une peine de prison à Toussaint. Un chevalier de légende → Remportez une victoire irréprochable dans toutes les compétitions du tournoi de chevaliers.

→ Remportez une victoire irréprochable dans toutes les compétitions du tournoi de chevaliers. L'incarnation des cinq vertus → Faites-vous remettre Aerondight par la Dame du lac.

→ Faites-vous remettre Aerondight par la Dame du lac. Maître d'ouvrage → Utilisez toutes les options disponibles pour développer Corvo Bianco.

→ Utilisez toutes les options disponibles pour développer Corvo Bianco. Des recherches méticuleuses → Trouvez tous les schémas de grand maître de chaque école de sorceleurs.

→ Trouvez tous les schémas de grand maître de chaque école de sorceleurs. Un problèmes avec le gwynt → Récupérez toutes les cartes du jeu de Skellige.

→ Récupérez toutes les cartes du jeu de Skellige. Les raisons de la colère → Permettez le rapprochement des vignobles en guerre et obtenez qu'un vin porte votre nom.

→ Permettez le rapprochement des vignobles en guerre et obtenez qu'un vin porte votre nom. Une tenue trop mortelle → Débloquez le bonus pour avoir équipé toutes les pièces d'équipement de sorceleur d'une école.

→ Débloquez le bonus pour avoir équipé toutes les pièces d'équipement de sorceleur d'une école. L'arme « S » → Développez une mutation.

→ Développez une mutation. Hasta la Vista → Tuez un adversaire gelé avec un carreau d'arbalète.

→ Tuez un adversaire gelé avec un carreau d'arbalète. David et Golyat → Tuez Golyat d'un carreau d'arbalète dans l'œil.

Comme la plupart des autres jeux,propose une liste deet. Les joueurs et les joueuses qui désirent débloquer le Platine ou bien le 100 % du RPG de CD Projekt RED devraient les consulter et, surtout, s'intéresser aux différents intitulés. Ci-dessous, nous vous partageons(jeu de base ainsi que les deux extensions).Avant tout, remarquons que le Platine deest baptisé « Les limites du possible ». Pour décrocher le Platine ou bien 100 % de, les joueurs et les joueuses devront notamment terminer le jeu dans la difficulté la plus élevée, nommée « Marche de la Mort », finir tous les contrats de sorceleur, effectuer des actions précises et collecter toutes les cartes de gwynt. Mais, sans plus tarder, voiciPour ce qui est des, les voici :Finalement, voiciRappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch.