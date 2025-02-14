The Witcher 3 : L'une des quêtes avait un premier script de 40 pages, sans dialogues

Une quête de The Witcher 3: Wild Hunt avait un script de 40 pages, contenant aucun dialogue et donc juste l'intrigue.

40 pages de script pour seulement une quête de The Witcher 3

Affaires de famille [Family Matters, en anglais], l'histoire du Baron Sanglant, a été la première quête que j'ai conçue pour The Witcher 3, sur les bases de Marcin Blacha. Le premier script faisait environ 40 pages, juste l'intrigue, pas de dialogues. J'ai utilisé des contes populaires slaves sur le "botchling" et le "lubberkin" pour enrichir la quête sur la violence domestique.

Family Matters, Bloody Baron's story, was the first quest I designed for The Witcher 3, on outline by Marcin Blacha. First script was ~40 pages long, just the plot, no dialogs yet. Used Slavic folktales about botchling and lubberkin to enrich quest about domestic violence. — Paweł Sasko (@PaweSasko) February 13, 2025

PC Édition Standard → 7,99 € au lieu de 30 €, soit 73 % de réduction. Édition Game Of The Year → 10,89 € au lieu de 50 €, soit 78 % de réduction.

Xbox One et Series Édition Standard → 4,79 € au lieu de 30 €, soit 84 % de réduction. Édition Complete Edition → 9,49 € au lieu de 50 €, soit 81 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà, le troisième volet des aventures de Geralt de Riv,, fourmille de missions principales et secondaires, plus ou moins importantes.Il y a très peu de temps, Pawel Sasko, qui a travaillé sur, a dévoilé de plus amples informations concernant son implication dans le développement du RPG de CD Projekt RED, via diverses publications sur son compte Twitter/X.. Un chiffre plus que conséquent, vous en conviendrez certainement, et ce, d'autant plus queUne anecdote que les fans de, et plus généralement de l'univers The Witcher/Le Sorceleur, trouveront certainement intéressante. Pawel Sasko rappelle, dans une autre publication, que la quête la plus difficile qu'il a dû développer est « La Bataille de Kaer Morhen ». Celles et ceux qui l'ont terminé comprendront très certainement pourquoi.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC et Nintendo Switch. Sachez que vous pouvez vous procurer le jeu tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous proposant des réductions sur les versions PC et Xbox ainsi que sur des cartes PlayStation Store :