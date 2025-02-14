The Witcher 3 : L'une des quêtes avait un premier script de 40 pages, sans dialogues

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 14 février 2025 à 15h26
Une quête de The Witcher 3: Wild Hunt avait un script de 40 pages, contenant aucun dialogue et donc juste l'intrigue.
The Witcher 3 : L'une des quêtes avait un premier script de 40 pages, sans dialogues
Comme vous le savez probablement déjà, le troisième volet des aventures de Geralt de Riv, The Witcher 3: Wild Hunt, fourmille de missions principales et secondaires, plus ou moins importantes. L'une des quêtes de The Witcher 3 a, d'ailleurs, eu un premier script de 40 pages, et ce, sans aucune ligne de dialogue.

40 pages de script pour seulement une quête de The Witcher 3

Il y a très peu de temps, Pawel Sasko, qui a travaillé sur The Witcher 3: Wild Hunt, a dévoilé de plus amples informations concernant son implication dans le développement du RPG de CD Projekt RED, via diverses publications sur son compte Twitter/X.

Pawel Sasko a, ainsi, déclaré que la quête « Affaires de famille », liée au Baron Sanglant, a eu un premier script de 40 pages environ. Un chiffre plus que conséquent, vous en conviendrez certainement, et ce, d'autant plus que le script en question ne contenait pas de dialogue et donc seulement l'intrigue
Affaires de famille [Family Matters, en anglais], l'histoire du Baron Sanglant, a été la première quête que j'ai conçue pour The Witcher 3, sur les bases de Marcin Blacha. Le premier script faisait environ 40 pages, juste l'intrigue, pas de dialogues. J'ai utilisé des contes populaires slaves sur le "botchling" et le "lubberkin" pour enrichir la quête sur la violence domestique.
Une anecdote que les fans de The Witcher 3: Wild Hunt, et plus généralement de l'univers The Witcher/Le Sorceleur, trouveront certainement intéressante. Pawel Sasko rappelle, dans une autre publication, que la quête la plus difficile qu'il a dû développer est « La Bataille de Kaer Morhen ». Celles et ceux qui l'ont terminé comprendront très certainement pourquoi.
Rappelons, en guise de conclusion, que The Witcher 3: Wild Hunt est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC et Nintendo Switch. Sachez que vous pouvez vous procurer le jeu tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous proposant des réductions sur les versions PC et Xbox ainsi que sur des cartes PlayStation Store :
  • PC
    • Édition Standard → 7,99 € au lieu de 30 €, soit 73 % de réduction.
    • Édition Game Of The Year → 10,89 € au lieu de 50 €, soit 78 % de réduction.
  • Xbox One et Series
    • Édition Standard → 4,79 € au lieu de 30 €, soit 84 % de réduction.
    • Édition Complete Edition → 9,49 € au lieu de 50 €, soit 81 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

The Witcher 3 rafle la première place des jeux les plus wishlistés de la gamescom avec Songs of the Past
The Witcher 3 02 septembre 2026

The Witcher 3 rafle la première place des jeux les plus wishlistés de la gamescom avec Songs of the Past

L'extension Songs of the Past de The Witcher 3: Wild Hunt est attendue par de (très) très nombreux joueurs, selon cette nouvelle donnée.
The Witcher 3 Remastered : Bonne nouvelle pour les sauvegardes et trophées/succès
The Witcher 3 01 septembre 2026

The Witcher 3 Remastered : Bonne nouvelle pour les sauvegardes et trophées/succès

CD Projekt RED a, récemment, apporté des précisions concernant l'import des sauvegardes et le transfert des trophées/succès vers la version remastered de The Witcher 3.
The Witcher 3 Remastered : Les configurations PC
The Witcher 3 28 août 2026

The Witcher 3 Remastered : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit The Witcher 3 Remastered.

commentaire (0)