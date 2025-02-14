The Witcher 3 : L'une des quêtes avait un premier script de 40 pages, sans dialogues

The Witcher 3 rafle la première place des jeux les plus wishlistés de la gamescom avec Songs of the Past
L'extension Songs of the Past de The Witcher 3: Wild Hunt est attendue par de (très) très nombreux joueurs, selon cette nouvelle donnée.
Affaires de famille [Family Matters, en anglais], l'histoire du Baron Sanglant, a été la première quête que j'ai conçue pour The Witcher 3, sur les bases de Marcin Blacha. Le premier script faisait environ 40 pages, juste l'intrigue, pas de dialogues. J'ai utilisé des contes populaires slaves sur le "botchling" et le "lubberkin" pour enrichir la quête sur la violence domestique.Une anecdote que les fans de The Witcher 3: Wild Hunt, et plus généralement de l'univers The Witcher/Le Sorceleur, trouveront certainement intéressante. Pawel Sasko rappelle, dans une autre publication, que la quête la plus difficile qu'il a dû développer est « La Bataille de Kaer Morhen ». Celles et ceux qui l'ont terminé comprendront très certainement pourquoi.
Rappelons, en guise de conclusion, que The Witcher 3: Wild Hunt est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC et Nintendo Switch. Sachez que vous pouvez vous procurer le jeu tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous proposant des réductions sur les versions PC et Xbox ainsi que sur des cartes PlayStation Store :
Family Matters, Bloody Baron's story, was the first quest I designed for The Witcher 3, on outline by Marcin Blacha. First script was ~40 pages long, just the plot, no dialogs yet. Used Slavic folktales about botchling and lubberkin to enrich quest about domestic violence.— Paweł Sasko (@PaweSasko) February 13, 2025
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