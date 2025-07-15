PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux qui quittent le catalogue en août 2025

PlayStation a récemment révélé les jeux qui quitteront le catalogue du PS Plus Extra et Premium au cours du mois d'août 2025.

Jeux sortants sur PS Plus Extra et PS Plus Premium en août 2025

UFC 5

Star Wars Jedi: Survivor

The Witcher 3: Wild Hunt

Wilds Hearts

Ride 5

Sword Art Online Last Recollection

Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Sword Art Online Alicization Lycoris

Sword Art Online: Fatal Bullet

Sword Art Online: Hollow Realization

Sword Art Online: Lost Song

Vacation Simulator

Bugsnax

Les abonnements PlayStation Plus

Comme vous le savez probablement déjà, en 2022, PlayStation a lancé sa nouvelle formule(aussi dit « PS Plus »). Depuis, les joueurs et les joueuses évoluant sur PS4 ou bien PS5 ont le choix entre trois abonnements distincts, avec divers avantages. Celles et ceux qui ont opté pour l'abonnementouont ainsi accès à un catalogue de jeux se renouvelant régulièrement.De ce fait, tous les mois, de nouveaux titres arrivent dans leet, alors que d'autres en sont retirés. D'ailleurs, nous connaissons désormais. Mais, sans plus tarder, voiciEn souscrivant à l'abonnement, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer, tous les mois, plusieurs jeux, qui sont donc offerts, et ont également le droit à des réductions exclusives dans le PlayStation Store ou bien du contenu exclusif pour certains titres. Cet abonnement permet également de profiter du multijoueur en ligne. L'abonnementest, actuellement, à 8,99 € par mois, 24,99 € pour trois mois et 71,99 € pour l'année.L'abonnementest affiché au tarif de 13,99 € par mois. Celui-ci donne, notamment, accès à un catalogue de jeux, renouvelé régulièrement, ainsi qu'à des réductions exclusives, la Collection PlayStation Plus et inclut Ubisoft+ Classics. Sans oublier, les avantages duCelles et ceux abonnés au(dont le prix est de 16,99 € par mois et 151,99 € pour 12 mois) bénéficient du même contenu que les joueurs possédant l'abonnementet ont, en plus, accès à des versions d'essai et le catalogue des jeux dits « classiques ».