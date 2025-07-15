PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux qui quittent le catalogue en août 2025

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 juillet 2025 à 14h22
PlayStation a récemment révélé les jeux qui quitteront le catalogue du PS Plus Extra et Premium au cours du mois d'août 2025.
PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux qui quittent le catalogue en août 2025
Comme vous le savez probablement déjà, en 2022, PlayStation a lancé sa nouvelle formule PlayStation Plus (aussi dit « PS Plus »). Depuis, les joueurs et les joueuses évoluant sur PS4 ou bien PS5 ont le choix entre trois abonnements distincts, avec divers avantages. Celles et ceux qui ont opté pour l'abonnement PS Plus Extra ou PS Plus Premium ont ainsi accès à un catalogue de jeux se renouvelant régulièrement.

De ce fait, tous les mois, de nouveaux titres arrivent dans le PS Plus Extra et PS Plus Premium, alors que d'autres en sont retirés. D'ailleurs, nous connaissons désormais les jeux qui quittent le catalogue PS Plus Extra et Premium en août 2025.

Jeux sortants sur PS Plus Extra et PS Plus Premium en août 2025

playstation-plus-visuel
Au mois d'août 2025, plusieurs jeux ne seront plus disponibles via le PS Plus Extra et/ou PS Plus Premium. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète :
  • UFC 5
  • Star Wars Jedi: Survivor
  • The Witcher 3: Wild Hunt
  • Wilds Hearts
  • Ride 5
  • Sword Art Online Last Recollection
  • Naruto to Boruto: Shinobi Striker
  • Sword Art Online Alicization Lycoris
  • Sword Art Online: Fatal Bullet
  • Sword Art Online: Hollow Realization
  • Sword Art Online: Lost Song
  • Vacation Simulator
  • Bugsnax
the-witcher-3-wild-hunt-visuel

Les abonnements PlayStation Plus 

En souscrivant à l'abonnement PlayStation Plus Essential, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer, tous les mois, plusieurs jeux, qui sont donc offerts, et ont également le droit à des réductions exclusives dans le PlayStation Store ou bien du contenu exclusif pour certains titres. Cet abonnement permet également de profiter du multijoueur en ligne. L'abonnement PlayStation Plus Essential est, actuellement, à 8,99 € par mois, 24,99 € pour trois mois et 71,99 € pour l'année.

L'abonnement PlayStation Plus Extra est affiché au tarif de 13,99 € par mois. Celui-ci donne, notamment, accès à un catalogue de jeux, renouvelé régulièrement, ainsi qu'à des réductions exclusives, la Collection PlayStation Plus et inclut Ubisoft+ Classics. Sans oublier, les avantages du PS Plus Essential.

Celles et ceux abonnés au PlayStation Plus Premium (dont le prix est de 16,99 € par mois et 151,99 € pour 12 mois) bénéficient du même contenu que les joueurs possédant l'abonnement PlayStation Plus Extra et ont, en plus, accès à des versions d'essai et le catalogue des jeux dits « classiques ».
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 : La qualité des intrigues secondaires était « une priorité absolue »
The Witcher 3 02 juillet 2026

The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 : La qualité des intrigues secondaires était « une priorité absolue »

Les développeurs de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 ont porté une attention toute particulière et « beaucoup d'efforts » aux intrigues secondaires.
The Witcher : La voix de Geralt donne son avis sur l'interprétation d'Henry Cavill et de Liam Hemsworth dans la série TV
The Witcher 3 17 juin 2026

The Witcher : La voix de Geralt donne son avis sur l'interprétation d'Henry Cavill et de Liam Hemsworth dans la série TV

La voix de Geralt dans les jeux, Doug Cockle, s'est exprimée à propos du jeu d'acteur d'Henry Cavill et de Liam Hemsworth dans la série TV de Netflix.
Un nouveau spin-off de The Witcher développé en secret ?
The Witcher 3 17 juin 2026

Un nouveau spin-off de The Witcher développé en secret ?

Entre le quatrième opus de la franchise et le nouveau DLC de The Witcher 3, CD Projekt RED est très occupé en ce moment. Mais un rapport suggère que les équipes travailleraient également sur un autre projet.

commentaire (0)