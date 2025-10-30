Gwent Le jeu de cartes légendaire : Découverte et avis sur la version physique du fameux mini-jeu de The Witcher 3

Nous avons effectué plusieurs parties du Gwent Le jeu de cartes légendaire, de No Loading Games, afin de vous rapporter toutes nos impressions.

Informations utiles Date de sortie 17 octobre 2025, en France. Produits annexes - Pack de sleeves (8,95 €/unité)

- Tapis de jeu (17,95 €/unité)

- Booster (5,95 €/unité) Où le trouver ? Sur le site de Gigamic

Unboxing

436 cartes de faction Réparties en 5 decks (1 par faction).

10 cartes Aides de jeu

4 jetons gemmes

1 jeton pièce de monnaie

1 tableau de suivi des scores

4 jetons de score

1 plateau de jeu en papier Qui dispose d'une magnifique poster à l'arrière

2 livrets de règles











Mise en place et déroulement d'une partie

Les modes de jeu proposés dans Gwent Le jeu de cartes légendaire

Gwent Le jeu de cartes légendaire invite à la confection de decks

Comment se déroule une partie de Gwent le jeu de cartes légendaire ?







Faction Monstres → Repose majoritairement sur la capacité Rassemblement.

Faction Nilfgaard → S'appuie sur les Espions et la technique Médecin.

Faction Royaumes du Nord → Possède plusieurs cartes avec le mot-clé Lien étroit, qui renforce certaines cartes sur le champ de bataille.

Faction Scoia'tael → Dispose de la capacité Agile, qui octroie la possibilité de placer une carte d'Unité sur la ligne de son choix (combat rapproché ou à distance).

Faction Skellige → Met grandement en avant les cartes de type Berserker, qui peuvent donner naissance à des cartes plus puissantes.





Notre avis sur Gwent Le jeu de cartes légendaire

C'est un très bon jeu pour les fans du Gwent de The Witcher 3 et une reproduction fidèle, qui remémore de bons souvenirs. Les parties sont courtes et s'enchaînent bien, mais manqueront peut-être de rejouabilité sur le long terme. Cela n'enlève pas le fun de jouer contre ses amis, pour ce jeu qui ne se jouait qu'en solo à la base. C'est, d'ailleurs, un vrai plaisir que de refaire le deck avec lequel on a joué pendant des heures durant notre campagne sur The Witcher 3: Wild Hunt. - Joueur anonyme, qui connaît très bien le Gwent et avec qui nous avons joué.

Le Gwent (ou aussi dit « Gwynt »). Voici un mot qui rappellera d'innombrables souvenirs aux joueurs et aux joueuses, et plus précisément aux fans de The Witcher 3: Wild Hunt. Ce mini-jeu du RPG de CD Projekt RED aura grandement séduit la communauté, à tel point que le studio de développement polonais a capitalisé sur son succès, notamment avec les spin-offs Gwent: The Witcher Card Game (2017) et Thronebreaker: The Witcher Tales (2018).Malgré la présence de quelques cartes dans les boîtes collectors des DLC Heart of Stone et Blood and Wine de The Witcher 3, qui n'ont pas pu finir entre les mains de tout le monde,. Pour les 10 ans dudit jeu, et en plus d'une tournée de concerts et d'autres produits célébrant ce nouvel anniversaire,(« Gwent The Legendary Card Game » en anglais).Après plusieurs mois d'attente, Gwent Le jeu de cartes légendaire est arrivé dans les boutiques françaises, soit le 17 octobre 2025. Bien évidemment, nous étions au rendez-vous.. De notre côté, nous avons reçu la version standard et donc basique du jeu de cartes, qui se trouve assez facilement dans les boutiques françaises, et ce, pour environ 35 euros. De forme rectangulaire et plutôt compacte,En ce qui concerne son contenu,: Royaumes du Nord, Nilfgaard, Scoia'tael, Monstres et Skellige (cette dernière a été introduite sur The Witcher 3 via l'extension Blood and Wine). À l'ouverture de Gwent Le jeu de cartes légendaire, nous nous retrouvons devant les éléments suivants :Autant dire quecontient tout le nécessaire pour se plonger dedans, que ce soit en solo ou bien avec des amis. Évidemment, pour cela, il convient de feuilleter les livrets de règles ou se remémorer ses innombrables parties de Gwent dans les tavernes du Continent.Avant de vous parler plus en détails du jeu en lui-même, soulignons le fait que No Loading Games a également confectionné des packs de sleeves (protections pour les cartes), des tapis de jeu (1 personne) ou encore des boosters à l'effigie de chaque faction. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à mettre la main dessus, via notre boutique locale.Si nous ne rentrerons pas dans les détails des règles de Gwent Le jeu de cartes légendaire, nous vous expliquons tout de même quelques bases afin que vous puissiez vous en faire une première idée, tout en vous laissant quelques surprises.: Avancé, Tournoi ou encore Chacun pour soi (de 3 à 5) et le Gwent solo. Évidemment, chacun d'entre eux possède ses propres spécificités : par exemple, en mode tournoi, chaque joueur doit avoir trois decks distincts et celui qui remporte deux parties sur trois gagne le tournoi.Pour ce qui est du chacun pour soi, la victoire est déterminée par un certain nombre de points : si 3 joueurs sont présents à la table, remporter la partie nécessite de gagner 4 points (1 point à chaque fois qu'un joueur surpasse le score d'un adversaire).. Toutefois, remarquons que plusieurs joueurs peuvent, de ce fait, gagner la partie, étant donné qu'il n'y a pas de limite de manches.. Celui-ci est composé des éléments suivants (certains points changent en fonction du mode de jeu) : une carte de chef, qui dispose d'une capacité spéciale, de 22 cartes Unité (minimum) et 10 cartes Spéciales (maximum). Étant donné que chaque faction a le droit à un peu plus de 80 cartes chacune,(Triss, Emhyr Var Emreis, Avalach, etc.). Nous retrouvons ainsi le très célèbre trio de cet univers, à savoir Geralt de Riv, Ciri et Yennefer, dans chaque faction. D'ailleurs, les cartes Héros se distinguent des Unités étant donné que celles-ci ne peuvent pas être affectées par des mécaniques utilisées par les adversaires, des effets de météo ou encore des capacités de leur propre contrôleur (par exemple, leur score/force n'est pas touché si une carte de météo est jouée).Étant donné que nous avons passé de nombreuses heures, en compagnie de plusieurs joueurs, à jouer au Gwent Le jeu de cartes légendaire selon le mode Chacun pour soi, nous nous concentrerons sur celui-ci pour vous donner quelques indications concernant le déroulement d'une partie. Comme dit précédemment, en mode Chacun pour soi, il n'y a pas de limite de manches. La victoire est ainsi accordée en fonction du nombre d'adversaires vaincus au cours des différents rounds : 1 point pour chaque adversaire battu. Ce qui peut résulter sur la victoire simultané de plusieurs joueurs.Avant même de se lancer dans une partie, chaque personne doit confectionner son deck, composé donc d'une carte chef, selon les règles mentionnées ci-dessus. Par la suite, les joueurs piochent tous 10 cartes. Et comme dans le mini-jeu de The Witcher 3, il n'est pas possible de piocher de cartes durant les manches, à moins d'utiliser un espion ou d'utiliser la capacité des Royaumes du nord (si le score du joueur est supérieur à celui d'au moins 2 adversaires, il pioche une carte). Ainsi,Comme dans The Witcher 3, il faut poser 1 carte par tour (sinon, vous passez votre tour, et vous ne pouvez plus jouer durant toute la manche). Il peut aussi bien s'agir d'Unité que de cartes spéciales (météo, leurre, incinération) ou encore de son chef (sa capacité ne peut être jouée qu'une seule fois). Les cartes d'Unité disposent toutes d'un symbole, représentant la ligne sur lesquelles elles doivent être positionnées : épée/combat rapproché pour première ligne, arc/combat à distance pour deuxième ligne et catapulte/combat de siège pour troisième ligne.. Évidemment, les cartes Spéciales peuvent venir entacher vos points : par exemple, celles de météo réduisent la Force de chaque carte d'une ligne à 1 (en dehors des Héros).De plus,. Rassemblement permet, ainsi, d'aller chercher des cartes précises dans son deck et de les mettre sur le champ de bataille. Médecin est une capacité qui donne la possibilité de faire revenir une carte d'Unité depuis sa défausse (à l'exception des Héros). De ce fait,Évidemment, et comme vous vous en doutez,. Voici, d'ailleurs, un bref résumé, à ce propos :De ce fait,, si tant est que les joueurs soient prêts à changer de deck entre deux parties, qui se veulent plutôt courtes (20-25 minutes environ, quand les règles sont bien assimilées). Étant une reproduction physique du mini-jeu présent dans The Witcher 3: Wild Hunt,et propose, dès lors, les mêmes mécaniques, en plus d'offrir différents modes.. C'est, effectivement, un jeu qui s'adresse, en premier lieu, aux fans de The Witcher 3: Wild Hunt et du Gwent/Gwynt.. D'ailleurs, la boîte contient deux manuels de règles, dont un est dédié aux différents modes, mais aussi des cartes d'aide, rappelant les effets de chaque symbole.De notre côté, nous avons pu effectuer plusieurs parties avec une personne connaissant très bien les règles du Gwent et deux autres qui y ont joué sur The Witcher 3 mais qui avaient oublié quelques points.. Par la suite, chacun a appris plus en profondeur, et ce, progressivement, les mécaniques spéciales, afin de peaufiner son deck et tirer parti des spécificités de chaque faction. Le but étant, comme vous vous en doutez, d'essayer toutes les factions pour maîtriser tout ce que Gwent Le jeu de cartes légendaire a à offrir.. No Loading Games a, ainsi, repris les sublimes artworks des cartes disponibles dans le titre de CD Projekt RED, ce qui est franchement bienvenu (et ce qui fera/fait très plaisir aux fans). D'ailleurs, la boîte en elle-même, soit la face avant, reprend la magnifique illustration du spin-off Gwent: The Witcher Card Game. De plus, les cartes profitent d'une taille standard, permettant ainsi de les placer dans des sleeves basiques, et sont surtout d'une bonne robustesse. Nous aurions aimé que la version standard de Gwent Le jeu de cartes légendaire possède un deuxième tapis de jeu, ou, auquel cas, un seul, mais pas en papier.. Loin d'être un TCG (Pokémon, Magic, Lorcana, etc.), Gwent Le jeu de cartes légendaire, qui doit plutôt être vu comme un « jeu de société », offre une belle pluralité de cartes, à placer dans ses decks ou non, et est une retranscription très fidèle du Gwynt de The Witcher 3. Proposant les cinq factions du jeu de CD Projekt RED, Gwent Le jeu de cartes légendaire a une bonne rejouabilité. Nul doute, d'ailleurs, que nous en profiterons encore pendant de nombreuses autres sessions.