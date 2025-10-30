Gwent Le jeu de cartes légendaire : Découverte et avis sur la version physique du fameux mini-jeu de The Witcher 3

Nous avons effectué plusieurs parties du Gwent Le jeu de cartes légendaire, de No Loading Games, afin de vous rapporter toutes nos impressions.
Le Gwent (ou aussi dit « Gwynt »). Voici un mot qui rappellera d'innombrables souvenirs aux joueurs et aux joueuses, et plus précisément aux fans de The Witcher 3: Wild Hunt. Ce mini-jeu du RPG de CD Projekt RED aura grandement séduit la communauté, à tel point que le studio de développement polonais a capitalisé sur son succès, notamment avec les spin-offs Gwent: The Witcher Card Game (2017) et Thronebreaker: The Witcher Tales (2018).
Malgré la présence de quelques cartes dans les boîtes collectors des DLC Heart of Stone et Blood and Wine de The Witcher 3, qui n'ont pas pu finir entre les mains de tout le monde, le Gwent ne bénéficiait pas de version physique à proprement parler.... jusqu'à l'intervention de No Loading Games
. Pour les 10 ans dudit jeu, et en plus d'une tournée de concerts et d'autres produits célébrant ce nouvel anniversaire, No Loading Games s'est attaqué à l'un des rêves des amateurs de Gwent : produire une version physique, soit Gwent Le jeu de cartes légendaire
(« Gwent The Legendary Card Game » en anglais).
Après plusieurs mois d'attente, Gwent Le jeu de cartes légendaire est arrivé dans les boutiques françaises, soit le 17 octobre 2025. Bien évidemment, nous étions au rendez-vous. Nous avons ainsi passé plusieurs heures à jouer des parties de Gwent Le jeu de cartes légendaire afin de vous rapporter notre avis sur ce produit
.
|Informations utiles
|
|Date de sortie
|17 octobre 2025, en France.
|Produits annexes
|- Pack de sleeves (8,95 €/unité)
- Tapis de jeu (17,95 €/unité)
- Booster (5,95 €/unité)
|Où le trouver ?
|Sur le site de Gigamic
Unboxing
Gwent Le jeu de cartes légendaire a profité de deux éditions distinctes : la Deluxe et celle que nous pourrions juger comme « Standard »
. De notre côté, nous avons reçu la version standard et donc basique du jeu de cartes, qui se trouve assez facilement dans les boutiques françaises, et ce, pour environ 35 euros. De forme rectangulaire et plutôt compacte, la boîte se glisse très facilement dans un sac à dos, afin que les joueurs et les joueuses puissent la transporter chez des amis et ainsi y jouer en toute simplicité
.
En ce qui concerne son contenu, No Loading Games n'a pas fait dans la demi-mesure et a, de ce fait, respecté le mini-jeu dans le RPG de CD Projekt RED en incluant les cinq factions
: Royaumes du Nord, Nilfgaard, Scoia'tael, Monstres et Skellige (cette dernière a été introduite sur The Witcher 3 via l'extension Blood and Wine). À l'ouverture de Gwent Le jeu de cartes légendaire, nous nous retrouvons devant les éléments suivants :
- 436 cartes de faction
- Réparties en 5 decks (1 par faction).
- 10 cartes Aides de jeu
- 4 jetons gemmes
- 1 jeton pièce de monnaie
- 1 tableau de suivi des scores
- 4 jetons de score
- 1 plateau de jeu en papier
- Qui dispose d'une magnifique poster à l'arrière
- 2 livrets de règles
Autant dire que la boîte de Gwent Le jeu de cartes légendaires est des plus complètes et
contient tout le nécessaire pour se plonger dedans, que ce soit en solo ou bien avec des amis. Évidemment, pour cela, il convient de feuilleter les livrets de règles ou se remémorer ses innombrables parties de Gwent dans les tavernes du Continent.
Avant de vous parler plus en détails du jeu en lui-même, soulignons le fait que No Loading Games a également confectionné des packs de sleeves (protections pour les cartes), des tapis de jeu (1 personne) ou encore des boosters à l'effigie de chaque faction. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à mettre la main dessus, via notre boutique locale.
Mise en place et déroulement d'une partie
Si nous ne rentrerons pas dans les détails des règles de Gwent Le jeu de cartes légendaire, nous vous expliquons tout de même quelques bases afin que vous puissiez vous en faire une première idée, tout en vous laissant quelques surprises.
Les modes de jeu proposés dans Gwent Le jeu de cartes légendaire
Gwent Le jeu de cartes légendaire peut se jouer de 1 à 5 joueurs. Il existe plusieurs modes de jeu, pour ces différentes configurations
: Avancé, Tournoi ou encore Chacun pour soi (de 3 à 5) et le Gwent solo. Évidemment, chacun d'entre eux possède ses propres spécificités : par exemple, en mode tournoi, chaque joueur doit avoir trois decks distincts et celui qui remporte deux parties sur trois gagne le tournoi.
Pour ce qui est du chacun pour soi, la victoire est déterminée par un certain nombre de points : si 3 joueurs sont présents à la table, remporter la partie nécessite de gagner 4 points (1 point à chaque fois qu'un joueur surpasse le score d'un adversaire). Nous avons majoritairement joué à ce mode, durant nos sessions, et ce fut très amusant
. Toutefois, remarquons que plusieurs joueurs peuvent, de ce fait, gagner la partie, étant donné qu'il n'y a pas de limite de manches.
Gwent Le jeu de cartes légendaire invite à la confection de decks
Dans tous les cas, Gwent Le jeu de cartes légendaire exige, comme vous vous en doutez, de confectionner son deck
. Celui-ci est composé des éléments suivants (certains points changent en fonction du mode de jeu) : une carte de chef, qui dispose d'une capacité spéciale, de 22 cartes Unité (minimum) et 10 cartes Spéciales (maximum). Étant donné que chaque faction a le droit à un peu plus de 80 cartes chacune, les compositions des decks peuvent aisément être modifiées, peaufinées ou changées
. Cela donne une certaine flexibilité aux joueurs et offre un peu de rejouabilité
.
Nous avons grandement apprécié le fait que chaque faction propose son lot de héros, avec des figures emblématiques ou des personnages un peu plus secondaires
(Triss, Emhyr Var Emreis, Avalach, etc.). Nous retrouvons ainsi le très célèbre trio de cet univers, à savoir Geralt de Riv, Ciri et Yennefer, dans chaque faction. D'ailleurs, les cartes Héros se distinguent des Unités étant donné que celles-ci ne peuvent pas être affectées par des mécaniques utilisées par les adversaires, des effets de météo ou encore des capacités de leur propre contrôleur (par exemple, leur score/force n'est pas touché si une carte de météo est jouée).
Comment se déroule une partie de Gwent le jeu de cartes légendaire ?
Étant donné que nous avons passé de nombreuses heures, en compagnie de plusieurs joueurs, à jouer au Gwent Le jeu de cartes légendaire selon le mode Chacun pour soi, nous nous concentrerons sur celui-ci pour vous donner quelques indications concernant le déroulement d'une partie. Comme dit précédemment, en mode Chacun pour soi, il n'y a pas de limite de manches. La victoire est ainsi accordée en fonction du nombre d'adversaires vaincus au cours des différents rounds : 1 point pour chaque adversaire battu. Ce qui peut résulter sur la victoire simultané de plusieurs joueurs.
Avant même de se lancer dans une partie, chaque personne doit confectionner son deck, composé donc d'une carte chef, selon les règles mentionnées ci-dessus. Par la suite, les joueurs piochent tous 10 cartes. Et comme dans le mini-jeu de The Witcher 3, il n'est pas possible de piocher de cartes durant les manches, à moins d'utiliser un espion ou d'utiliser la capacité des Royaumes du nord (si le score du joueur est supérieur à celui d'au moins 2 adversaires, il pioche une carte). Ainsi, Gwent le jeu de cartes légendaire se focalise sur l'augmentation du score total et surtout sur une très bonne gestion de sa main
. Ce qui apporte une forte dimension stratégique au jeu
.
Comme dans The Witcher 3, il faut poser 1 carte par tour (sinon, vous passez votre tour, et vous ne pouvez plus jouer durant toute la manche). Il peut aussi bien s'agir d'Unité que de cartes spéciales (météo, leurre, incinération) ou encore de son chef (sa capacité ne peut être jouée qu'une seule fois). Les cartes d'Unité disposent toutes d'un symbole, représentant la ligne sur lesquelles elles doivent être positionnées : épée/combat rapproché pour première ligne, arc/combat à distance pour deuxième ligne et catapulte/combat de siège pour troisième ligne. Il convient dès lors de comptabiliser la Force de toutes les cartes, présentes sur une même ligne, afin de définir son score total
. Évidemment, les cartes Spéciales peuvent venir entacher vos points : par exemple, celles de météo réduisent la Force de chaque carte d'une ligne à 1 (en dehors des Héros).
De plus, certaines cartes d'Unité disposent de mécaniques spécifiques
. Rassemblement permet, ainsi, d'aller chercher des cartes précises dans son deck et de les mettre sur le champ de bataille. Médecin est une capacité qui donne la possibilité de faire revenir une carte d'Unité depuis sa défausse (à l'exception des Héros). De ce fait, comme le Gwynt, Gwent Le jeu de cartes légendaire demande de composer un deck cohérent, notamment en tirant partie des capacités de toutes les cartes
.
Évidemment, et comme vous vous en doutez, les factions de Gwent Le jeu de cartes légendaire mettent en avant certaines de ces capacités
. Voici, d'ailleurs, un bref résumé, à ce propos :
- Faction Monstres → Repose majoritairement sur la capacité Rassemblement.
- Faction Nilfgaard → S'appuie sur les Espions et la technique Médecin.
- Faction Royaumes du Nord → Possède plusieurs cartes avec le mot-clé Lien étroit, qui renforce certaines cartes sur le champ de bataille.
- Faction Scoia'tael → Dispose de la capacité Agile, qui octroie la possibilité de placer une carte d'Unité sur la ligne de son choix (combat rapproché ou à distance).
- Faction Skellige → Met grandement en avant les cartes de type Berserker, qui peuvent donner naissance à des cartes plus puissantes.
De ce fait, grâce aux différentes factions et à leurs propriétés propres, Gwent Le jeu de cartes légendaire possède une certaine rejouabilité
, si tant est que les joueurs soient prêts à changer de deck entre deux parties, qui se veulent plutôt courtes (20-25 minutes environ, quand les règles sont bien assimilées). Étant une reproduction physique du mini-jeu présent dans The Witcher 3: Wild Hunt, Gwent Le jeu de cartes légendaire est ainsi très fidèle
et propose, dès lors, les mêmes mécaniques, en plus d'offrir différents modes.
Notre avis sur Gwent Le jeu de cartes légendaire
Évidemment, Gwent Le jeu de cartes légendaire est, ce que nous pourrions appeler, un produit « fan service »
. C'est, effectivement, un jeu qui s'adresse, en premier lieu, aux fans de The Witcher 3: Wild Hunt et du Gwent/Gwynt. Pour autant, celui-ci est tout à fait accessible aux nouveaux venus et à celles et ceux qui n'ont que de vagues notions du mini-jeu originel
. D'ailleurs, la boîte contient deux manuels de règles, dont un est dédié aux différents modes, mais aussi des cartes d'aide, rappelant les effets de chaque symbole.
De notre côté, nous avons pu effectuer plusieurs parties avec une personne connaissant très bien les règles du Gwent et deux autres qui y ont joué sur The Witcher 3 mais qui avaient oublié quelques points. Après plusieurs minutes d'explications et une partie d'échauffement, tous les participants maîtrisaient les règles de base de Gwent Le jeu de cartes légendaire
. Par la suite, chacun a appris plus en profondeur, et ce, progressivement, les mécaniques spéciales, afin de peaufiner son deck et tirer parti des spécificités de chaque faction. Le but étant, comme vous vous en doutez, d'essayer toutes les factions pour maîtriser tout ce que Gwent Le jeu de cartes légendaire a à offrir.
C'est un très bon jeu pour les fans du Gwent de The Witcher 3 et une reproduction fidèle, qui remémore de bons souvenirs. Les parties sont courtes et s'enchaînent bien, mais manqueront peut-être de rejouabilité sur le long terme. Cela n'enlève pas le fun de jouer contre ses amis, pour ce jeu qui ne se jouait qu'en solo à la base. C'est, d'ailleurs, un vrai plaisir que de refaire le deck avec lequel on a joué pendant des heures durant notre campagne sur The Witcher 3: Wild Hunt.
- Joueur anonyme, qui connaît très bien le Gwent et avec qui nous avons joué.
L'aspect positif le plus marquant est la fidélité de cette version physique du Gwent par rapport au mini-jeu de The Witcher 3
. No Loading Games a, ainsi, repris les sublimes artworks des cartes disponibles dans le titre de CD Projekt RED, ce qui est franchement bienvenu (et ce qui fera/fait très plaisir aux fans). D'ailleurs, la boîte en elle-même, soit la face avant, reprend la magnifique illustration du spin-off Gwent: The Witcher Card Game. De plus, les cartes profitent d'une taille standard, permettant ainsi de les placer dans des sleeves basiques, et sont surtout d'une bonne robustesse. Nous aurions aimé que la version standard de Gwent Le jeu de cartes légendaire possède un deuxième tapis de jeu, ou, auquel cas, un seul, mais pas en papier.Autant dire que Gwent Le jeu de cartes légendaire a tout pour plaire, que ce soit aux fans ou bien aux amateurs
. Loin d'être un TCG (Pokémon, Magic, Lorcana, etc.), Gwent Le jeu de cartes légendaire, qui doit plutôt être vu comme un « jeu de société », offre une belle pluralité de cartes, à placer dans ses decks ou non, et est une retranscription très fidèle du Gwynt de The Witcher 3. Proposant les cinq factions du jeu de CD Projekt RED, Gwent Le jeu de cartes légendaire a une bonne rejouabilité. Nul doute, d'ailleurs, que nous en profiterons encore pendant de nombreuses autres sessions.
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