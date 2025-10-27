The Outer Worlds 2 respec : Est-il possible de réinitialiser les compétences, traits et avantages ?

Vous vous demandez comment remettre à 0 vos compétences, traits et avantages sur The Outer Worlds 2 ? Voici toutes les informations à connaître à propos du respec sur le titre d'Obsidian Entertainment.
De nombreux jeux proposent le système de « respec
», permettant de réinitialiser les compétences de son personnage, afin que les joueurs et les joueuses puissent changer de build en cours de partie. Comme vous le savez probablement déjà, The Outer Worlds 2
invite la communauté à façonner son avatar, notamment en sélectionnant des compétences, des traits et même des avantages
. De ce fait, une question revient souvent : est-il possible de réinitialiser ses compétences, ses traits et ses avantages sur The Outer Worlds 2 ?
Est-il possible de respec sur The Outer Worlds 2 ?
Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. The Outer Worlds 2 ne donne qu'une seule occasion, aux joueurs et aux joueuses, de respec
. Cela est possible à la fin du prologue, soit très peu de temps après avoir lancé une partie. C'est VAL (ou V.A.L.E.R.I.E.), qui est l'un des compagnons du jeu, qui vous propose de réinitialiser vos compétences et vos traits
. Cependant, et comme dit précédemment, cela n'arrive qu'une seule fois.
De ce fait, et comme vous l'aurez compris, vous ne pourrez pas réinitialiser les compétences, les traits et les avantages de votre personnage au cours de votre aventure sur The Outer Worlds 2, et donc une fois le prologue terminé
. Cela est, d'ailleurs, voulu par les développeurs de chez Obsidian Entertainment et c'est également le cas sur le premier opus de la licence, The Outer Worlds.
Ainsi, nous vous invitons à bien faire attention lors de la sélection des compétences, des traits et des avantages de votre personnage sur The Outer Worlds 2
, et donc à bien lire les intitulés, afin de vous assurer d'avoir un build qui vous convient.
Remarquons également que certains de ces éléments vous donnent des options de dialogue spécifiques et surtout diverses opportunités plus ou moins intéressantes (ouvrir des portes scellées, accéder à des terminaux, persuader des PNJ, etc.).
Rappelons, en guise de conclusion, que The Outer Worlds 2
est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
commentaire (0)