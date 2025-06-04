The Outer Worlds 2 : Deux informations majeures confirmées pour la conférence du 8 juin ?

Lors du Summer Game Fest, The Outer Worlds 2 aura droit à sa propre conférence permettant de découvrir davantage de mécaniques de jeu et de gameplay. Mais cet événement révélera également 2 détails très attendus.
The Outer Worlds 2
a déjà eu l'occasion de se dévoiler à plusieurs reprises au travers d'une bande-annonce, d'une longue vidéo de gameplay
ainsi que lors d'un entretien vidéo avec les journalistes du média IGN
. Mais le 8 juin 2025, le titre va révéler une grande partie de ses secrets lors de sa conférence exclusive diffusée dans le cadre du Summer Game Fest
. Cependant, un insider affirme que deux éléments très attendus par la communauté seront bien annoncés lors de cette présentation.
L'information la plus importante concernant The Outer Worlds 2 sur le point d'être partagée
Dans un article publié sur le blog de Dealabs
, le rédacteur billbil-kun a affirmé que la date de sortie de The Outer Worlds 2 sera officiellement communiquée pendant la conférence du 8 juin
. Pour rappel, le titre d'Obsidian Entertainment doit sortir en 2025, mais il ne possède pas de date plus précise à l'heure où ces lignes sont rédigées.
Sans grande surprise, la présentation est le moment idéal pour partager cette information avec la communauté. D'ailleurs, l'auteur précise que le titre ne devrait pas faire l'objet d'un Shadow drop
, comme ce fut récemment le cas avec The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Cependant, les investigations de billbil-kun sous-entendent que les précommandes sont ouvertes juste après la présentation.
Les bonus de précommande The Outer Worlds 2 déjà connus ?
Le rédacteur explique d'ailleurs qu'un bonus de précommande serait confirmé
et son contenu est même déjà connu. Ce dernier proposerait du contenu dématérialisé, s'appellerait « Pack de combat du commandant Zane » et serait composé de 3 éléments :
- Armure d'uniforme de Zane
- Drone de compagnie Ed
- Pistolet et dague de Zane
Pour le moment, ce contenu intrigue même les plus fervents admirateurs de la franchise, car aucun personnage dénommé Zane n'est mentionné dans le premier opus.
Mais d'après billbil-kun, il pourrait s'agir « d'un membre de l'équipage, qui serait débloqué dès le début du jeu
». Pour savoir si c'est bel et bien le cas, il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à la diffusion de la présentation prévue pour le 8 juin prochain, juste après le Xbox Games Showcase.
commentaire (0)