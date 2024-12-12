The Lord of the Rings: Return to Moria offert sur l'Epic Games Store

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 décembre 2024 à 17h50
Epic Games permet à sa communauté de récupérer, dès ce 12 décembre 2024, The Lord of the Rings: Return to Moria gratuitement, l'un des meilleurs jeu Seigneur des Anneaux.
The Lord of the Rings: Return to Moria offert sur l'Epic Games Store
Depuis maintenant six ans, les papas de Fortnite nous ont habitués à proposer un ou plusieurs jeux gratuits chaque semaine. Si la plupart sont des titres indépendants, nous retrouvons, parfois, de plus grosses productions, comme GTA V, World War Z, Star Wars: Battlefront 2, Dead by Daylight ou Borderlands 3, pour ne citer que ces productions. C'est maintenant au tour de The Lord of the Rings: Return to Moria d'être offert sur l'Epic Games Store.

The Lord of the Rings: Return to Moria gratuit sur l'Epic Games Store

Dès ce 12 décembre 2024 à 17h, et pour une durée d'une semaine, il vous sera possible d'ajouter The Lord of the Rings: Return to Moria à votre bibliothèque sans dépenser le moindre sou puisqu'il est effectivement offert sur l'Epic Games Store. Si vous n'avez jamais joué au jeu, sachez qu'il s'agit d'un jeu avec une histoire originale, centrée sur les Nains. Avec l'objectif de récupérer leur terre natale, la Moria, ils exploreront les souterrains, dans le but de trouver des ressources et des secrets.
The Lord of the Rings: Return to Moria retrace le chemin des Nains alors qu'ils entreprennent une nouvelle aventure ayant pour but de récupérer leur légendaire terre natale, la Moria, en aval des Monts Brumeux. Les joueurs s'allieront afin de survivre, fabriquer, construire et explorer les légendaires mines tentaculaires. Les expéditionnaires devront faire preuve de vigilance, car de mystérieux dangers les guettent.
Outre l'exploration et le crafting, les combats contre différentes menaces et la construction d'une base seront les points essentiels, qui guideront votre aventure.

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Comment avoir The Lord of the Rings: Return to Moria gratuitement ?

Pour cela, vous allez devoir vous rendre sur l'Epic Games Store dès ce 12 décembre 2024 et réclamer votre dû. Vous pouvez cliquer directement ici pour tomber sur la page du jeu. Vous avez jusqu'au 19 décembre 2024 à 17h pour le réclamer. Encore une bonne occasion d'agrémenter sa bibliothèque de jeux sans dépenser d'argent. Ensuite, se seront deux semaines de jeux gratuits (un par jour) qui s'offriront à vous.
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Vous pouvez consulter à tout moment la liste des jeux offerts sur l'Epic Games Store afin de ne jamais rien manquer.

Si jamais vous n'avez pas pu participer à l'offre, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
  • PC
    • Édition Standard → 1,99 € au lieu de 25 €, soit 92 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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