The Lord of the Rings: Return to Moria : Le DLC Durin's Folk s'offre sa date de sortie, ça arrive vite

Free Range Games et North Beach Games ont précisé la date de sortie du DLC Durin's Folk de The Lord of the Rings: Return to Moria.
À la fin du mois de juillet 2025, Free Range Games et North Beach Games avaient annoncé que The Lord of the Rings: Return to Moria
allait, prochainement, se doter d'un DLC. Toutefois, à ce moment-là, les développeurs n'avaient pas partagé de date de sortie précise. Ce qui est désormais chose révolue : nous savons quand se rendra disponible le DLC Durin's Folk (« Le peuple de Durin » en français) de The Lord of the Rings: Return to Moria
.
Le DLC Durin's Folk de The Lord of the Rings: Return to Moria trouve sa date de sortie
En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu et une courte vidéo, Free Range Games et North Beach Games ont indiqué que le DLC Durin's Folk de The Lord of the Rings: Return to Moria sort le 18 novembre 2025
. Il est, d'ailleurs, d'ores et déjà possible d'ajouter ce contenu additionnel à sa liste de souhaits.
L'extension Durin's Folk de The Lord of the Rings: Return to Moria précise son contenu
Bien entendu, les développeurs ont profité de l'occasion pour partager des détails concernant le contenu du DLC Durin's Folk de The Lord of the Rings: Return to Moria
. Ainsi, les joueurs et les joueuses, qui se procureront ledit contenu additionnel, pourront découvrir un nouveau chapitre, qui devrait les occuper pendant une bonne vingtaine d'heures de jeu
.
Le DLC Durin's Folk ajoutera, par ailleurs, de nouveaux lieux
, situés à l'extérieur de la montagne, à explorer, mais aussi de nouveaux PNJ
, qui pourront être recrutés pour « construire, combattre, miner et bien plus encore
». L'équipe en charge du soft a également prévu d'introduire le commerce
, qui permettra d'échanger des items de valeur contre des « marchandises venues d'au-delà des Monts Brumeux
». Sans oublier, de nouvelles quêtes
, octroyant des récompenses, et de nouveaux dangers
à affronter.
Rendez-vous donc le 18 novembre 2025 pour découvrir le DLC Durin's Folk de The Lord of the Rings: Return to Moria
. Le titre est, pour rappel, disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :
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commentaire (1)
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