The Lord of the Rings: Return to Moria : Le DLC Durin's Folk s'offre sa date de sortie, ça arrive vite

Free Range Games et North Beach Games ont précisé la date de sortie du DLC Durin's Folk de The Lord of the Rings: Return to Moria.

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Le DLC Durin's Folk de The Lord of the Rings: Return to Moria trouve sa date de sortie

L'extension Durin's Folk de The Lord of the Rings: Return to Moria précise son contenu

PC (Steam) Édition Standard → 1,99 € au lieu de 25 €, soit 92 % de réduction.

(Steam)

À la fin du mois de juillet 2025, Free Range Games et North Beach Games avaient annoncé queallait, prochainement, se doter d'un DLC. Toutefois, à ce moment-là, les développeurs n'avaient pas partagé de date de sortie précise. Ce qui est désormais chose révolue :En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu et une courte vidéo, Free Range Games et North Beach Games ont indiqué que. Il est, d'ailleurs, d'ores et déjà possible d'ajouter ce contenu additionnel à sa liste de souhaits.Bien entendu, les développeurs ont profité de l'occasion pour partager. Ainsi, les joueurs et les joueuses, qui se procureront ledit contenu additionnel, pourront découvrirLe DLC Durin's Folk ajoutera, par ailleurs,, situés à l'extérieur de la montagne, à explorer, mais aussi, qui pourront être recrutés pour « construire, combattre, miner et bien plus encore ». L'équipe en charge du soft a également prévu d'introduire, qui permettra d'échanger des items de valeur contre des « marchandises venues d'au-delà des Monts Brumeux ». Sans oublier,, octroyant des récompenses, età affronter.Rendez-vous donc le 18 novembre 2025 pour découvrir le DLC Durin's Folk de. Le titre est, pour rappel, disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et sur PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût :