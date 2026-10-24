Zelda Breath of the Wild est jouable sur PC

Considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs jeux de la saga, et un des meilleurs jeux du genre, The Legend of Zelda: Breath of the Wild s'offre une nouvelle vie inattendue sur PC. Un projet de décompilation promet de transformer l'expérience originale avec des performances inédites et des options de personnalisation poussées.

L'industrie du jeu vidéo traverse actuellement une période singulière. D'un côté, nous voyons une prolifération de projets utilisant l'intelligence artificielle générative, inondant les plateformes comme Steam de titres à la qualité discutable. De l'autre, une tendance émerge avec la décompilation de jeux cultes à une vitesse record, permettant leur arrivée sur ordinateur. Si cette pratique soulève des questions, elle offre aussi un accès facilité à des œuvres majeures de notre média. Le dernier titre en date à bénéficier de ce traitement n'est autre que le légendaire The Legend of Zelda: Breath of the Wild, rebaptisé « Savage Wind » pour des raisons évidentes de droits d'auteur.

Une version sublimée du chef-d'œuvre de Nintendo

Pour de nombreux joueurs, l'aventure en monde ouvert de Link sortie en 2017 sur Nintendo Switch reste le sommet absolu du jeu vidéo, redéfinissant les standards de l'exploration, tout du moins sur une console Nintendo. Ce monument vidéoludique vient de faire son apparition sur PC grâce au travail d'un créateur nommé ReviveDx. Cette version non officielle apporte une myriade d'améliorations techniques qui feront rêver les puristes.

Parmi les nouveautés les plus notables, on trouve des paramètres linguistiques indépendants. Contrairement à la version originale sur console où les voix et les sous-titres devaient obligatoirement correspondre, il est désormais possible de les mélanger librement. Vous pouvez ainsi profiter du doublage japonais tout en conservant les textes en français ou en anglais. Le confort de jeu est également revu à la hausse avec une prise en charge complète du clavier et de la souris.









Des performances techniques repoussées

Les joueurs PC apprécieront particulièrement l'ajout de menus dédiés permettant de personnaliser les graphismes, l'audio et les commandes. Un fichier de configuration externe a même été prévu pour modifier ces réglages sans avoir à lancer l'application. Côté fluidité, le titre franchit un cap impressionnant en proposant des fréquences d'images cibles allant de 30 à 120 images par seconde. De plus, un système de mise en cache des shaders a été intégré pour réduire considérablement les saccades dans les zones déjà explorées.

L'objectif est de proposer la version la plus aboutie possible tout en respectant l'œuvre originale, avec des options d'accessibilité renforcées et des technologies modernes.

Un développement en cours sous la menace juridique

À l'heure actuelle, cette mouture n'est jouable que jusqu'au plateau du Prélude. Toutefois, les plans sont ambitieux avec l'intégration prévue des technologies de mise à l'échelle comme le DLSS et le FSR3, la prise en charge du taux de rafraîchissement variable, et même un tout nouveau système de progression. Pour éviter de s'attirer les foudres des avocats de la firme japonaise, le développeur a mis en place une restriction majeure. Les utilisateurs doivent impérativement posséder leur propre copie légale du jeu pour pouvoir lancer ce portage, une mesure visant à empêcher la distribution illégale de la propriété intellectuelle de Nintendo.

Ce projet ambitieux rejoint ainsi la liste grandissante des classiques de la firme de Kyoto ayant fait la transition vers l'ordinateur, à l'instar de Super Mario Galaxy, The Legend of Zelda: Wind Waker ou encore Mario Kart 8. Il reste maintenant à voir si ce projet parviendra à aller jusqu'à son terme sans être interrompu par une action en justice.