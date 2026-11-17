Pour beaucoup de joueurs, The Legend of Zelda: Breath of the Wild est l'un des meilleurs opus de toute la saga. Pourtant, il est sorti dans un contexte difficile et un seul détail a suffi pour convaincre les joueurs.

Si vous demandez à un passionné de Link et Zelda quel est leur opus préféré, il est probable qu'il vous réponde The Legend of Zelda: Ocarina of Time, l'opus Majora's Mask ou The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ces trois jeux sont considérés par beaucoup comme des classiques et montrent que 40 ans après ses débuts, le héros d'Hyrule a toujours une communauté fidèle et dévouée.

Mais en coulisses, Link traversait une période extrêmement difficile avant le lancement du premier jeu Nintendo Switch de la franchise. C'est ce qu'ont récemment révélé Kit Ellis et Krysta Yang, deux anciens responsables marketing de Nintendo of America.

The Legend of Zelda victime d'un véritable déclin commercial à l'époque

Dans un épisode de leur podcast mis en ligne le 12 novembre 2026, le duo qui a travaillé pendant plus de 10 ans pour la firme nippone revient sur la création de l'opus Breath of the Wild, pensé pour regagner la confiance du public et attirer une nouvelle base de joueurs. En effet, même si la formule classique plaisait aux vétérans, le nombre de joueurs diminuait au gré des nouvelles sorties.

Pire encore : l'intérêt des joueurs baissait également à l'arrivée d'un nouvel opus sans pour autant séduire de nouveaux joueurs. En observant les données commerciales et les retours des joueurs, Nintendo a donc du prendre une décision radicale en opérant un changement majeur. Mais ce dernier était très déprimant d'après les deux responsables. Ils racontent que beaucoup de leurs collègues pensaient que la licence leur échappait à cause de ce choix stratégique.

Si vous avez joué à des jeux Zelda en 3D sortis avant Breath of the Wild, vous savez que l'ancienne formule comprenait notamment une progression linéaire, des énigmes pour chaque temple et une histoire très encadrée pour que le joueur suive le chemin tracé. Avec Breath of the Wild, un seul mot d'ordre prime : la liberté.

Plus qu'une expérimentation, un risque payant pour regagner l'intérêt du public

Ce changement a marqué un virage à 180° et il a été gagnant car le titre est actuellement le plus vendu de toute la licence. Mais cela ne signifie pas pour autant que la formule traditionnelle est jetée dans les oubliettes du château d'Hyrule. Les nostalgiques et les vétérans aiment toujours les jeux Zelda « à l'ancienne » et le succès du remake d'Ocarina of Time le prouve.

Le duo conclut cet échange en partageant leurs souhaits pour le futur de la franchise. Krysta Yang aimerait voir Nintendo mélanger un vaste monde ouvert à des donjons traditionnels, tandis que Kit Ellis aimerait plutôt voir un véritable Zelda en 3D comme les premiers jeux de la saga mais réalisés avec les innovations technologiques actuelles.