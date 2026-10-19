THE FINALS va utiliser l'IA pour prononcer votre nom en direct

Le jeu de tir multijoueur THE FINALS s'enrichit d'une fonctionnalité inédite, à savoir des commentaires dynamiques générés par intelligence artificielle. Les présentateurs du jeu peuvent désormais prononcer votre pseudonyme en temps réel lors de vos actions marquantes, une innovation audacieuse.

Toujours bien vivant sur le marché très concurrentiel des jeux de tir en ligne, THE FINALS continue de proposer des idées novatrices. Le titre développé par Embark Studios, célèbre pour son moteur de destruction physique impressionnant, franchit aujourd'hui un nouveau cap dans l'immersion, qui pourrait faire parler au-delà de sa communauté. Pour récompenser ses joueurs, les développeurs vont déployer une mise à jour surprenante qui donne littéralement de la voix à vos exploits.

Quand l'intelligence artificielle scande votre nom

La nouvelle saison de THE FINALS, la douzième, introduit une fonctionnalité baptisée commentaires dynamiques, actuellement en phase de test. Le principe est simple mais redoutablement efficace étant donné que si votre personnage accomplit une action remarquable durant une partie, les présentateurs virtuels du jeu, Scott et June, prononceront directement votre pseudonyme pour commenter la situation en temps réel.

Scotty can now say YOUR name live! THE FINALS Season 12 introduces Dynamic Commentary - allowing player names to be part of match commentary for the first time ever. https://t.co/x72DIAWna5 — THE FINALS - Latest News (@TheFinalsLatest) October 18, 2026

Cette prouesse technique repose sur un système de synthèse vocale par intelligence artificielle. Au lieu d'entendre une phrase générique félicitant un tir à la tête, les joueurs entendront leur propre nom intégré naturellement dans la réplique du commentateur.









Un déploiement progressif et sous haute surveillance

Carl Strandberg, le directeur audio du jeu, a expliqué cette démarche dans une récente vidéo de présentation sur YouTube.

Garder ce système restreint pour le moment nous permet de contrôler ce que le commentateur dit réellement. Nous voulons nous assurer que le résultat est de qualité et qu'il ressemble bien au Scotty que nous connaissons tous.

Pour les joueurs soucieux de leur vie privée ou qui préfèrent la discrétion, le mode anonyme reste disponible. Ce dernier permet de conserver des commentaires plus généraux, évitant ainsi que votre pseudonyme ne résonne dans les oreilles de tous les participants.

Une technologie qui divise toujours la communauté

Si l'idée d'entendre son nom clamé lors d'une action héroïque est séduisante, elle n'est pas sans risque. De nombreux joueurs prédisent déjà que certains joueurs malicieux créeront des comptes avec des pseudonymes provocateurs ou obscènes, dans le seul but de forcer l'intelligence artificielle à les prononcer à haute voix. Une situation qui pourrait rapidement transformer cette innovation en véritable casse-tête pour la modération du studio.

Par ailleurs, cette décision marque la volonté d'Embark Studios de persister dans l'utilisation de voix générées par intelligence artificielle. Lors du lancement du jeu, le studio avait déjà essuyé de vives critiques de la part des joueurs et des comédiens de doublage pour avoir privilégié la synthèse vocale au détriment d'acteurs humains. Loin de faire machine arrière, les développeurs assument cette direction technologique, estimant qu'elle seule permet d'offrir un tel niveau de personnalisation en direct.

Dans tous les cas, THE FINALS est disponible sur PC et consoles, en free-to-play, et reste l'un des meilleurs jeux de tir compétitifs de ces dernières années.