THE FINALS ajoute une excellente fonctionnalité, mais pas sur toutes les plateformes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 septembre 2025 à 17h24
Avec la saison 8, Embark Studios introduit une fonctionnalité très attendue par les amateurs de THE FINALS, les kill cams, rebaptisées Instant Replays. Mais mauvaise surprise, certaines plateformes sont exclues au lancement.
THE FINALS ajoute une excellente fonctionnalité, mais pas sur toutes les plateformes
La saison 8 de THE FINALS apporte une nouveauté réclamée depuis longtemps : les kill cams. Désormais appelées Instant Replays, elles permettent de revoir la scène de son élimination à travers la perspective de l'adversaire. Une avancée pour la clarté compétitive, mais qui ne concerne malheureusement pas toutes les plateformes.

Les Instant Replays enfin disponibles

Les kill cams débarquent sous la forme d'un système en bêta pour potentiellement apporter des ajustements en fonction des retours. Les joueurs peuvent revoir des moments intenses et analyser la source exacte de leur élimination. Embark précise que cette fonctionnalité vise à améliorer la lisibilité des affrontements et favoriser la progression des joueurs.
Une addition majeure visant à renforcer la clarté compétitive et soutenir le développement des compétences. Les joueurs peuvent désormais rejouer des moments de jeu intenses directement liés au point de vue de leur adversaire. 
the-finals-kill-cam

Une absence remarquée sur certaines plateformes

Néanmoins tout n'est pas parfait puisque les Instant Replays ne sont pas disponibles sur PS4, Xbox Series S et certains PC au lancement. Aucune raison précise n'a été donnée, mais les limitations matérielles semblent être en cause.

La PS4, en fin de cycle, et la Xbox Series S, moins puissante que la Series X, sont exclues de la mise à jour. Pour le PC, Embark mentionne « certaines configurations » sans plus de détails, ce qui pourrait renvoyer à des spécificités techniques ou de compatibilité, dans le but d'éviter des crashs ou d'autres soucis pour ces appareils.

Miniature vidéo

Étant donné que la fonctionnalité est encore en phase bêta, Embark pourrait élargir son accessibilité après optimisation. Des ajustements et correctifs sont attendus afin que l'Instant Replay devienne une partie intégrante de l'expérience compétitive de THE FINALS.

THE FINALS est disponible en free-to-play sur PC, Xbox Series, PS5 et PS4. Embark Studios s'apprête également à sortir son deuxième jeu, ARC Raiders.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

THE FINALS prépare une mise à jour massive pour son troisième anniversaire
THE FINALS 21 septembre 2026

THE FINALS prépare une mise à jour massive pour son troisième anniversaire

À l'approche de son troisième anniversaire, à la fin de l'année, le jeu de tir multijoueur THE FINALS s'apprête à entamer un nouveau chapitre le 20 octobre. Embark Studios promet des changements majeurs, délaissant le format saisonnier classique pour approfondir les mécaniques existantes, la destruction des décors et le rôle des sponsors.
L'avenir de THE FINALS s'annonce radieux, mais pas pour tous
THE FINALS 20 novembre 2025

L'avenir de THE FINALS s'annonce radieux, mais pas pour tous

C'est une décision inéluctable qui vient d'être officialisée par Embark Studios. Le support de la version PlayStation 4 de THE FINALS cessera définitivement en mars 2026. Une transition nécessaire pour permettre au studio de se focaliser sur l'avenir et sur ses autres succès colossaux.
THE FINALS vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un lancement de taille
THE FINALS 29 septembre 2025

THE FINALS vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un lancement de taille

Un mystérieux message partagé sur le compte X/Twitter de THE RIVALS a piqué la curiosité des joueurs. En effet, il semble que le 2 octobre sera une date paradisiaque pour les joueurs, mais qu'est-ce que cache ce teaser ?

commentaire (0)