THE FINALS ajoute une excellente fonctionnalité, mais pas sur toutes les plateformes

Avec la saison 8, Embark Studios introduit une fonctionnalité très attendue par les amateurs de THE FINALS, les kill cams, rebaptisées Instant Replays. Mais mauvaise surprise, certaines plateformes sont exclues au lancement.
La saison 8 de THE FINALS
apporte une nouveauté réclamée depuis longtemps : les kill cams. Désormais appelées Instant Replays
, elles permettent de revoir la scène de son élimination à travers la perspective de l'adversaire. Une avancée pour la clarté compétitive, mais qui ne concerne malheureusement pas toutes les plateformes.
Les Instant Replays enfin disponibles
Les kill cams débarquent sous la forme d'un système en bêta
pour potentiellement apporter des ajustements en fonction des retours. Les joueurs peuvent revoir des moments intenses et analyser la source exacte de leur élimination. Embark précise que cette fonctionnalité vise à améliorer la lisibilité des affrontements et favoriser la progression
des joueurs.
Une addition majeure visant à renforcer la clarté compétitive et soutenir le développement des compétences. Les joueurs peuvent désormais rejouer des moments de jeu intenses directement liés au point de vue de leur adversaire.
Une absence remarquée sur certaines plateformes
Néanmoins tout n'est pas parfait puisque les Instant Replays ne sont pas disponibles sur PS4, Xbox Series S et certains PC
au lancement. Aucune raison précise n'a été donnée, mais les limitations matérielles semblent être en cause
.
La PS4, en fin de cycle, et la Xbox Series S, moins puissante que la Series X, sont exclues de la mise à jour. Pour le PC, Embark mentionne « certaines configurations
» sans plus de détails, ce qui pourrait renvoyer à des spécificités techniques ou de compatibilité, dans le but d'éviter des crashs ou d'autres soucis pour ces appareils.
Étant donné que la fonctionnalité est encore en phase bêta
, Embark pourrait élargir son accessibilité après optimisation. Des ajustements et correctifs sont attendus afin que l'Instant Replay devienne une partie intégrante de l'expérience compétitive de THE FINALS
.
THE FINALS est disponible en free-to-play sur PC, Xbox Series, PS5 et PS4. Embark Studios s'apprête également à sortir son deuxième jeu, ARC Raiders
.
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