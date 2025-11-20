L'avenir de THE FINALS s'annonce radieux, mais pas pour tous

C'est une décision inéluctable qui vient d'être officialisée par Embark Studios. Le support de la version PlayStation 4 de THE FINALS cessera définitivement en mars 2026. Une transition nécessaire pour permettre au studio de se focaliser sur l'avenir et sur ses autres succès colossaux.

C'est une nouvelle qui risque de bousculer les habitudes de nombreux joueurs encore fidèles à l'ancienne génération de consoles. Embark Studios a confirmé que la version PlayStation 4 de son jeu de tir compétitif, THE FINALS, tirera sa révérence très prochainement. La date fatidique est fixée au 18 mars 2026, jour du lancement de la Saison 10. Passé ce délai, le titre ne sera plus supporté sur la machine de Sony, marquant ainsi une rupture technologique claire pour le studio qui souhaite désormais allouer toutes ses ressources à la génération actuelle (PS5, Xbox Series et PC).





C'est la fin pour THE FINALS sur PS4

Heureusement, cette transition ne signifie pas la perte de vos investissements en temps et en argent. Le studio a tenu à rassurer sa communauté : les joueurs décidant de migrer vers une plateforme plus récente retrouveront l'intégralité de leur progression et de leurs achats cosmétiques. Tout ceci sera géré via l'Embark ID, le système de compte unifié qui permet déjà le transfert de données entre les différentes plateformes.

When Season 10 begins (18th of March, 2026), we'll be retiring THE FINALS on PlayStation®4 and focusing our support on current generation hardware.



From that point on you'll need to play there to keep enjoying the game. Your progress and purchases will be stored in your Embark… — THE FINALS (@reachthefinals) November 18, 2025

Le succès d'ARC Raiders change la donne

Cette décision stratégique ne sort pas de nulle part. Embark Studios traverse une période d'activité intense, notamment propulsée par le succès phénoménal de leur dernier titre, ARC Raiders. Sorti fin octobre, ce jeu de tir d'extraction a réalisé un démarrage tonitruant avec plus de 4 millions de copies vendues en moins de deux semaines. Récemment, le titre a même atteint un pic de 481 966 joueurs simultanés, surpassant son concurrent direct, Battlefield 6, qui plafonnait à environ 299 000 joueurs sur Steam, comprenant également son battle royale REDSEC.













Un avenir assuré pour le long terme

Face à une telle charge de travail, maintenir une version « old-gen » de THE FINALS devenait probablement un frein technique et logistique. Le studio doit désormais jongler entre le suivi de ce nouveau mastodonte PvPvE et le développement continu de contenu pour THE FINALS, bien que cela soit géré par deux équipes distincte. En se délestant de la version PS4,

Malgré cet arrêt du support sur l'ancienne génération, Embark Studios n'a aucune intention de ralentir la cadence sur THE FINALS. Bien au contraire, l'objectif est de pérenniser le titre sur la durée. Un porte-parole du studio confirmait plus tôt dans l'année qu'une feuille de route s'étendant encore sur plusieurs années, de quoi rassurer les joueurs.



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Sorti initialement en décembre 2023,. Avec l'abandon de la PS4, le jeu semble prêt à entamer sa seconde jeunesse, libéré des chaînes du passé pour offrir une expérience toujours plus aboutie aux possesseurs de machines actuelles. Il reste disponible en free-to-play sur PC, PS5 et Xbox Series.