THE FINALS prépare une mise à jour massive pour son troisième anniversaire

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 septembre 2026 à 14h58
À l'approche de son troisième anniversaire, à la fin de l'année, le jeu de tir multijoueur THE FINALS s'apprête à entamer un nouveau chapitre le 20 octobre. Embark Studios promet des changements majeurs, délaissant le format saisonnier classique pour approfondir les mécaniques existantes, la destruction des décors et le rôle des sponsors.
THE FINALS prépare une mise à jour massive pour son troisième anniversaire

Le 20 octobre prochain, THE FINALS déploiera une mise à jour d'une ampleur inédite pour marquer l'approche de son troisième anniversaire. Contrairement aux habitudes du studio qui privilégiait jusqu'ici des ajouts de contenu purement saisonniers tous les trois mois, cette nouvelle étape est le fruit d'un travail de longue haleine étalé sur une année entière. Christian Aarsrud, producteur exécutif du jeu, a pris la parole sur le site officiel pour détailler cette nouvelle philosophie de développement. L'objectif n'est plus seulement d'empiler les nouveautés, mais de consolider et d'enrichir les fondations mêmes de l'expérience multijoueur.

Un développement repensé pour des systèmes plus profonds

L'équipe de développement a profité de ce calendrier élargi pour s'attaquer à des chantiers techniques complexes qui ne pouvaient tout simplement pas s'inscrire dans un cycle de trois mois. Cette approche a permis au studio de revoir en profondeur les éléments existants tout en préparant le terrain pour des systèmes de jeu beaucoup plus ambitieux.

Cette piste plus longue nous a permis d'entreprendre des travaux qui ne rentrent pas dans un cycle de trois mois. Grâce à cela, nous avons pu approfondir les parties existantes du jeu tout en investissant dans des systèmes plus vastes et plus complexes qui nécessitent plus de temps pour être mis au point. Et bien que chaque saison apporte du nouveau contenu, l'essentiel de notre énergie a été consacré à l'approfondissement de l'expérience dans son ensemble. À l'approche du mois d'octobre, le moment est venu de concrétiser une grande partie de ce travail.

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Une destruction encore plus réaliste et des arènes sublimées

Parmi les améliorations les plus attendues, le moteur physique et la destruction des environnements vont franchir un nouveau palier. Embark Studios promet une approche beaucoup plus nuancée des dégâts environnementaux. Les structures ne se contenteront plus de se briser en morceaux, elles subiront une dégradation progressive.

Les joueurs verront ainsi les planchers s'affaisser, les murs s'incliner dangereusement et les bâtiments s'effondrer de manières beaucoup plus variées et organiques. Ces modifications auront un impact direct sur la tactique en plein combat.

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En parallèle, les arènes vont bénéficier d'une refonte visuelle significative. Les équipes ont retravaillé l'éclairage global et les matériaux pour offrir un rendu visuel de meilleure qualité. Des ajustements de conception plus larges sont également prévus pour optimiser la fluidité et l'intérêt tactique de chaque carte disponible.

Le grand retour de l'esprit jeu télévisé

L'autre grand chantier de cette mise à jour concerne l'immersion et l'aspect jeu télévisé qui fait tout l'intérêt de THE FINALS. Les développeurs souhaitent renforcer le lien entre les joueurs et les sponsors qu'ils choisissent au début de chaque saison. Fini le simple système de progression passif, l'objectif est désormais de donner une véritable identité et un but précis à cette affiliation. Vous ne jouez plus seulement pour accumuler des points, vous représentez activement une marque au sein de l'arène.

Les sponsors y occupent une place centrale. Leur importance a grandi saison après saison, et nous voulons maintenant qu'ils fassent partie intégrante de votre expérience en tant que candidat. Vous concourez pour quelqu'un, et nous voulons que cette relation soit porteuse d'identité, de personnalité et d'objectif, plutôt que d'être un système de progression passif. Nous renforçons également la présentation du jeu télévisé lui-même. Nous retravaillons la façon dont les candidats, les équipes et les arènes sont présentés, ainsi que l'aspect, l'ambiance et le déroulement de l'émission pendant que vous jouez.

Avec cette mise à jour majeure prévue pour le 20 octobre, THE FINALS semble vouloir corriger ses défauts de jeunesse tout en sublimant son concept original. Reste à voir si ces changements profonds suffiront à relancer durablement l'engouement de la communauté autour de ce titre atypique, disponible en free-to-play sur PC, PS5 et Xbox Series.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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