THE FINALS vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un lancement de taille



le 29 septembre 2025 à 16h11 Publié par Justine Manchuelle le 29 septembre 2025 à 16h11

Un mystérieux message partagé sur le compte X/Twitter de THE RIVALS a piqué la curiosité des joueurs. En effet, il semble que le 2 octobre sera une date paradisiaque pour les joueurs, mais qu'est-ce que cache ce teaser ?