THE FINALS vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un lancement de taille

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 29 septembre 2025 à 16h11
Un mystérieux message partagé sur le compte X/Twitter de THE RIVALS a piqué la curiosité des joueurs. En effet, il semble que le 2 octobre sera une date paradisiaque pour les joueurs, mais qu'est-ce que cache ce teaser ?
THE FINALS vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un lancement de taille
Lancée mi-septembre, la saison 8 de THE FINALS a ajouté quelques nouveautés très appréciées, notamment les Instant Replays. Mais il semble que les développeurs d'Embark Studios ont décidé d'aller encore plus loin, quitte à tutoyer les cieux.

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Le 27 septembre 2025, le compte officiel du jeu sur X/Twitter a invité les joueurs à une grande ouverture prévue pour le 2 octobre. Mais le lieu ouvert pour l'occasion a de quoi en surprendre plus d'un puisqu'il s'agirait des « Pearly Gates », les Portes du Paradis.

Le Paradis bientôt accessible dans THE FINALS ? 

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Le teaser en question, d'une durée de 9 secondes à peine, montre un étrange bâtiment semblant s'enfoncer dans de la lave en fusion. Au sommet de ce dernier se tient une étrange structure aux allures de carte. Mais dans le fond, un curieux détail apparait : un imposant escalier menant vers un portail niché dans les cieux. Puis le message « Heaven awaits » (ou « Le Paradis attend » en français) apparait sur un fond noir, accompagné de la date du 2 octobre 2025.


La métaphore de l'Enfer et du Paradis semble évidente en voyant ces quelques images, mais à quoi pourraient-elles être associées dans THE FINALS ? Certains joueurs émettent déjà des théories sur cette vision mi-magmatique, mi-angélique. L'hypothèse la plus souvent citée est celle d'un mode temporaire potentiellement chronométré, ce qui expliquerait l'enfoncement progressif de l'immeuble dans le magma.

Réponse dans quelques jours seulement !

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Étant donné que l'histoire de THE FINALS est celle d'un jeu télévisé où tout semble permis, cette théorie peut être envisagée. Pour d'autres, la tour renfermerait un Battle Royale géant où seul un survivant pourrait franchir les portes du Paradis. Quoi qu'il en soit, les joueurs auront la réponse dans quelques jours seulement avec l'ouverture annoncée dans ce teaser. 

Rappelons pour conclure que THE FINALS est disponible gratuitement sur PC, PS4, PS5 et consoles Xbox Series.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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