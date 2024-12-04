THE FINALS : Envolez-vous pour le Mexique lors de la saison 5

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 04 décembre 2024 à 18h21
À l'approche de son premier anniversaire, THE FINALS a dévoilé la destination mise à l'honneur lors de la prochaine saison ainsi que les nouveautés à venir.
THE FINALS : Envolez-vous pour le Mexique lors de la saison 5
FPS free-to-play développé par Embark Studios, THE FINALS va souffler sa première bougie le 8 décembre prochain. S'il compte en moyenne 15 000 joueurs actifs quotidiens sur sa version PC, le titre continue de captiver sa communauté en proposant régulièrement de nouvelles saisons. La dernière en date, la saison 4, avait ajouté le mode Cashout en parties classées, le système de sponsors et la carte du Fortune Stadium. 

Mais pour la saison 5 de THE FINALS, pensez à prendre votre passeport ! Dans une vidéo partagée sur son compte YouTube, le titre a donné un aperçu du contenu saisonnier à venir. Entre les masques, le maquillage du Dia de Los Muertos et les luchadors, celle-ci vous fera voyager vers un lieu étonnant. 

Une nouvelle carte pour THE FINALS, mais aussi des Clubs et des batailles de boule de neige

Chaque nouvelle saison est l'occasion pour THE FINALS de proposer une nouvelle carte pour les joueurs. Vous l'aurez deviné : la cinquième vous emmènera au Mexique, plus précisément au pied du Pena de Bernal. Inspiré d'un vrai monolithe de 340 mètres de haut visible depuis la ville de San Sebastián Bernal, le nouveau terrain de jeu permettra aux joueurs de parcourir des rues exigües, de se cacher dans des passages alternatifs et de profiter des hauteurs pour piéger vos adversaires. 

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Après les sponsors, le titre ajoute une nouvelle fonctionnalité plus axée sur le social : les Clubs. Similaires à des guildes, ces clubs sont pensés pour faciliter la recherche de partenaires de jeu. Chaque club proposera également un mur, équivalent d'une page de réseau social, sur lequel chacun pourra suivre les activités des autres membres du club et discuter. Cette fonctionnalité permet aussi d'obtenir de l'expérience supplémentaire si plusieurs joueurs du même club participent à un match.

À l'approche de Noël, le titre proposera un mode temporaire qui sent bon les vacances au ski. Dans la carte de Monaco, deux équipes de 5 joueurs s'affronteront dans une bataille de boules de neige épique. Enfin, il est annoncé que le titre sera prochainement accessible aux joueurs PS4

Miniature vidéo

Pour conclure, rappelons que la saison 5 de THE FINALS sera disponible dès 12 décembre prochain, et que le titre est jouable gratuitement sur PC, PS5 et Xbox Series.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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