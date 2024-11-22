Ce FPS à succès débarque sur PS4 un an après sa sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 novembre 2024 à 17h13
Gros succès lors de son lancement sur PC, PS5 et Xbox Series, le FPS d'Embark Studios va très prochainement arriver sur une nouvelle plateforme, la PS4.
Ce FPS à succès débarque sur PS4 un an après sa sortie
Sorti sur PC, PS5 et Xbox Series après plusieurs phases de test en décembre 2023, THE FINALS a très vite trouvé son public, puisqu'il a réuni plus de dix millions de joueurs en moins de deux semaines. Il a depuis bâti une solide communauté, et souhaite séduire encore un peu plus les joueurs en le sortant sur une nouvelle plateforme.

THE FINALS débarque sur PS4

L'annonce surprise a en effet été faite lors des Golden Joystick Awards, bien qu'elle ne soit finalement pas officielle, puisqu'il s'agissait d'une annonce faite trop tôt. Quoi qu'il en soit, THE FINALS va bel et bien arriver sur PS4, le 12 décembre. Ce titre propulsé par l'Unreal Engine 5 s'est rapidement imposé comme un incontournable de la scène live-service, d'autant plus que tous les éléments de la carte sont destructibles, ce qui avait séduit à l'époque.

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Conçu par d'anciens développeurs de Battlefield, THE FINALS offre une expérience de destruction massive et de chaos généralisé. Avec son ambiance de jeu télévisé et son gameplay rapide, le jeu est à la veille de sa cinquième saison, mais reste accessible aux nouveaux venus grâce à des mécaniques pensées pour équilibrer l'expérience, quel que soit le niveau des joueurs.

Optimisation PS5 Pro et promesse intergénérationnelle

En parallèle de cette sortie sur PS4, un patch optimisé pour la PS5 Pro arrive, offrant des améliorations visuelles et une fluidité accrue pour les possesseurs de la console. Ainsi, que vous soyez sur ancienne ou nouvelle génération, c'est le moment idéal pour plonger dans ce FPS explosif.

Miniature vidéo

Aucune mention d'un portage sur Xbox One n'a cependant été fait.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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