Ce FPS à succès débarque sur PS4 un an après sa sortie

THE FINALS prépare une mise à jour massive pour son troisième anniversaire

À l'approche de son troisième anniversaire, à la fin de l'année, le jeu de tir multijoueur THE FINALS s'apprête à entamer un nouveau chapitre le 20 octobre. Embark Studios promet des changements majeurs, délaissant le format saisonnier classique pour approfondir les mécaniques existantes, la destruction des décors et le rôle des sponsors.