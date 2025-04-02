The Duskbloods : FromSoftware dévoile un RPG exclusif à la Nintendo Switch 2, dans la lignée de Bloodborne



le 02 avril 2025 à 18h13 Publié par Corentin Rimbert le 02 avril 2025 à 18h13

Lors du récent Nintendo Direct consacré à la Switch 2, FromSoftware a surpris les joueurs en annonçant son tout nouveau RPG : The Duskbloods. Exclusivement prévu pour la future console de Nintendo, le jeu plonge dans un univers sombre, visiblement inspiré par les vampires, avec un gameplay fidèle à la réputation exigeante du studio japonais.