The Duskbloods : FromSoftware dévoile un RPG exclusif à la Nintendo Switch 2, dans la lignée de Bloodborne

Lors du récent Nintendo Direct consacré à la Switch 2, FromSoftware a surpris les joueurs en annonçant son tout nouveau RPG : The Duskbloods. Exclusivement prévu pour la future console de Nintendo, le jeu plonge dans un univers sombre, visiblement inspiré par les vampires, avec un gameplay fidèle à la réputation exigeante du studio japonais.
Développé par les créateurs d'Elden Ring (qui arrivera aussi sur Switch 2) et de la saga Dark Souls, The Duskbloods
promet une expérience de jeu riche et intense, tout en intégrant des éléments multijoueur. Bien que les détails soient encore limités, les premières images offrent déjà une atmosphère particulièrement intrigante, digne des grandes productions de FromSoftware.
Un univers vampirique mystérieux et immersif
La bande-annonce diffusée pendant le Nintendo Direct, qui a dévoilé tous les détails de la Switch 2
, laisse peu de doute quant aux thèmes abordés par The Duskbloods
. Dès les premières secondes, une voix féminine prononce une incantation énigmatique évoquant la transformation de l'humanité en créatures nocturnes :
Je vous fais don de mon sang, je vous fais don de ma vie. Tourne, ô roue, et porte-le vers une nuit de clair de lune. Jusqu'au crépuscule de l'humanité.
Ces paroles, accompagnées d'images évocatrices, renforcent clairement l'idée d'une intrigue centrée autour du vampirisme ou d'une malédiction similaire. Parmi les séquences présentées, plusieurs personnages se distinguent :
- Un homme aux cheveux argentés dominant une ville depuis un sommet.
- Une femme vêtue d'une tenue traditionnelle japonaise.
- Un personnage en armure utilisant un jetpack pour traverser rapidement un canyon.
- Une scène montrant clairement un personnage aux cheveux argentés mordre le cou d'un ennemi, renforçant l'hypothèse vampirique.
Ces premières scènes promettent un mélange audacieux de combats dynamiques, d'exploration et de capacités surnaturelles inédites pour un jeu From Software.
Un gameplay exigeant fidèle aux traditions de FromSoftware
Si The Duskbloods
présente une esthétique originale, le jeu semble également rester fidèle à la recette qui a fait le succès du studio : des combats difficiles, des mécaniques précises et un univers particulièrement immersif. L'ajout de fonctionnalités multijoueur, confirmées par Nintendo dans son communiqué officiel, pourrait offrir de nouvelles dimensions tactiques à l'expérience habituelle des jeux FromSoftware.
Par ailleurs, certaines capacités inédites comme la possibilité de planer momentanément dans les airs pourraient également enrichir considérablement les combats et l'exploration, promettant un gameplay renouvelé tout en conservant la difficulté caractéristique du studio.
Malgré un cadre visuellement proche de l'imaginaire gothique et historique habituel du studio, plusieurs éléments modernes sont visibles dans le trailer, notamment des armes à feu et même un train. Cela suggère que le jeu pourrait se dérouler dans une période plus récente que les titres précédents comme Elden Ring, tout en conservant une ambiance sombre et mystérieuse.
L'apparition d'un dinosaure dévorant un humain accentue encore le mystère autour de cet univers intrigant, dont la temporalité reste pour l'instant incertaine.
Une sortie exclusive sur Switch 2 prévue en 2026
Nintendo et FromSoftware ont confirmé que The Duskbloods sortira exclusivement sur Nintendo Switch 2 courant 2026
, sans toutefois préciser de date exacte.
Cette exclusivité majeure s'annonce déjà comme l'un des titres phares de la future console, renforçant l'attractivité du line-up de lancement de la Switch 2. Après le succès phénoménal d'Elden Ring
, FromSoftware est donc attendu au tournant avec ce nouveau projet ambitieux. Les fans du studio devront néanmoins patienter un peu avant de découvrir toutes les subtilités de The Duskbloods.
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