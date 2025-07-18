FromSoftware (The Duskbloods) travaillerait sur un autre projet encore confidentiel



le 18 juillet 2025 à 17h25 Publié par Justine Manchuelle le 18 juillet 2025 à 17h25

Si les fidèles de FromSoftware attendent la sortie de The Duskbloods et le DLC d'Elden Ring Nightreign, une rumeur suggère que le studio aurait dans ses tiroirs un troisième projet en préparation qui n'a pas encore été dévoilé au public.