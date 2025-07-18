FromSoftware (The Duskbloods) travaillerait sur un autre projet encore confidentiel

Si les fidèles de FromSoftware attendent la sortie de The Duskbloods et le DLC d'Elden Ring Nightreign, une rumeur suggère que le studio aurait dans ses tiroirs un troisième projet en préparation qui n'a pas encore été dévoilé au public.
Les mois à venir seront chargés pour les amateurs des jeux de FromSoftware. Alors que le DLC d'Elden Ring Nightreign
arrivera en fin d'année 2025, les possesseurs de Nintendo Switch 2 pourront découvrir en 2026 The Duskbloods
, un RPG proposant du gameplay multijoueur. Mais un autre nom pourrait rejoindre la fête
. C'est en tout cas ce que suppose Kurakasis dans un article publié sur le site mp1st
.
Un nouveau projet en cours de développement chez les créateurs de The Duskbloods, mais concerne-t-il une licence connue ?
L'insider révèle qu'un nouveau projet non annoncé serait en développement dans les locaux de FromSoftware. En interne, il sera connu sous le nom de code FMC
. Ce détail ne surprend toutefois pas les fervents admirateurs du studio car les développeurs ont toujours pris l'habitude d'attribuer des noms de code pour leurs différents jeux. Mais certains tentent de percer le mystère entourant ces trois lettres.
L'une des hypothèses envisagées est que le projet FMC serait en lien avec la licence Dark Souls
. Par le passé, les précédents jeux de la saga avaient un nom de code contenant un F. Toutefois, les projets d'une autre licence ont également eu un nom de code en F : Armored Core
. Cependant, Kurakasis n'a pas partagé plus d'informations à ce sujet. Mais il rappelle qu'Armored Core a eu droit à un sixième opus en 2023, tandis que le dernier jeu Dark Souls remonte à 2018 avec la version remasterisée du premier opus.
Le projet FMC prévu pour 2026 ?
Mais s'il s'agit bien d'un jeu Dark Souls, le projet en question ne sera pas une nouvelle aventure
. En effet, Hidetaka Miyazaki a déjà annoncé qu'il ne souhaitait pas créer de nouvel opus pour la franchise. Un remake ou une version remasterisée reste toutefois envisageable.
La seule certitude liée au projet FMC est qu'il ne s'agira pas d'une exclusivité. Son lancement serait prévu sur plusieurs plateformes, même si ces dernières ne sont pas mentionnées. Mais le détail le plus intéressant est que le développement de ce projet secret serait assez avancé pour permettre une sortie dans le courant de l'année 2026
, certainement après la sortie de The Duskbloods. Si c'est bien le cas, nous devrions avoir des nouvelles du projet FMC dans les prochains mois avec une possible révélation lors des Game Awards. Affaire à suivre…
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