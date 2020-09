The Division peut être récupéré gratuitement

The Division est gratuit

Le jour du Black Friday, une pandémie dévastatrice s'abat sur New York... Un par un, tous les services fondamentaux disparaissent. Faute d'eau et de nourriture, la société s'effondre en quelques jours et le chaos s'installe. C'est alors qu'apparaît la Division, une unité autonome composée d'agents tactiques. Sous couvert d’une vie paraissant ordinaire, ces agents sont entraînés pour agir de façon indépendante dans le but de sauver la société.

Comment récupérer The Division gratuitement ?

Instant Gaming vous le propose à moindre coût, pour la somme de 7,61 euros sur PC

Ce début de mois de septembre est comme chaque année synonyme de rentrée. Afin d'apporter un peu de bonheur, Ubisoft a décidé de se montrer généreux, encore une fois. De ce fait, l'éditeur français met à disposition de tous les joueurs l'un de ses plus grands succès de ces dernières années gratuitement :Ainsi, dès maintenant, et ce jusqu'au 8 septembre à 10 heures (heure française) le jeu de tir tactique, axé RPG, peut être récupéré sans dépenser le moindre sou pour intégrer la bibliothèque Uplay de tous les joueurs PC. Malheureusement, l'offre n'est pas disponible pour les joueurs consoles.Pour rappel,est sorti en mars 2016 et propose une histoire qui est faisable en coopération, mais également un mode multijoueur, promettant des dizaines d'heures de jeu et de plaisir. Durant son périple, le joueur pourra améliorer ses armes et ses compétences et en changer à tout moment, afin de devenir plus puissant face à ses ennemis.Comme nous vous le disions ci-dessus,, mais cela n'empêche pas de le récupérer même si votre machine n'est pas assez puissante, afin d'y jouer plus tard. Pour cela, rendez-vous suravant le 8 septembre 2020 et suivez les étapes indiquées pourUne suite est disponible depuis mars 2019, sobrement intitulée The Division 2 . Si vous n'avez malheureusement pas pu prendre part à l'offre, sachez que notre partenaire