The Division Resurgence a enfin une date de sortie, qui est toute proche

Ubisoft a profité du dixième anniversaire de la franchise The Division pour révéler la date de sortie de son jeu mobile The Division Resurgence. Prévu dès ce mois de mars sur iOS et Android, ce titre gratuit promet de replonger les joueurs dans les rues dévastées de New York.
Ubisoft a créé la surprise lors de la diffusion célébrant le dixième anniversaire de sa célèbre franchise post-apocalyptique. Après de multiples reports et une longue période de silence
, l'éditeur français a officiellement confirmé que The Division Resurgence sera disponible mondialement le 31 mars 2026 sur les appareils iOS et Android
. Ce titre gratuit ambitionne de relancer l'intérêt autour de la licence en proposant une aventure inédite qui fait le pont entre le premier et le second opus.
Une nouvelle perspective sur la pandémie new-yorkaise
Le nouveau jeu mobile d'Ubisoft invite les joueurs à explorer librement un monde ouvert partagé, situé dans les rues emblématiques de New York. Une bande-annonce diffusée pour l'occasion a permis de découvrir le point de départ de cette intrigue. Le joueur y incarne un personnage qui se réveille après un coma d'un mois à Manhattan, peu de temps après les événements dramatiques du premier jeu
.
Ce scénario inédit permettra d'apporter un éclairage nouveau sur des événements narratifs majeurs de la chronologie de la série. Les développeurs promettent une fidélité absolue à la formule qui a fait le succès de la franchise. Le gameplay reprendra les mécaniques de tir à la troisième personne axées sur la collecte de butin
, le tout dans une vision d'anticipation d'une ville ravagée par un virus mortel.
Le survivant d'une période de turbulences
L'annonce de cette date de sortie vient clore un long chapitre de développement chaotique
. Initialement dévoilé en 2022, The Division Resurgence devait voir le jour en 2023
avant de subir un retard important. Il convient de rappeler que ce projet mobile a survécu à une vague d'annulations chez l'éditeur, contrairement à The Division Heartland
, un autre titre gratuit de la franchise qui a été définitivement abandonné en 2024. Après des phases de tests fermés organisées à la fin de l'année 2025, le jeu semble enfin prêt à affronter le marché très concurrentiel du jeu mobile.
Les joueurs qui souhaitent s'y plonger dès le premier jour peuvent d'ores et déjà se préinscrire sur les boutiques d'applications. Ubisoft a précisé que ceux qui activeront le téléchargement automatique recevront des récompenses exclusives au lancement, notamment des apparences d'armes dorées.
Le dixième anniversaire de la licence n'a pas seulement mis en lumière ce projet mobile. Ubisoft a également profité de l'événement pour rassurer les joueurs de The Division 2. Un futur DLC a été brièvement évoqué, promettant d'emmener les agents au cœur de Central Park
. Pour The Division Resurgence, l'attente sera moins longue étant donné que sa sortie se fera le 31 mars
.
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