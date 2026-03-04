The Division Resurgence a enfin une date de sortie, qui est toute proche

The Division Resurgence, développé par Ubisoft, est un TPS RPG gratuit sorti le 31 mars 2026 sur mobiles et en avril sur PC. Situé à New York, il propose une campagne solo inédite et des modes multijoueurs intenses. Avec ses mécaniques de loot, sa célèbre Dark Zone et ses spécialisations variées, le jeu offre une expérience de tir tactique complète et connectée en cross-play.