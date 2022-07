The Division Resurgence : Comment rejoindre l'alpha ?

Comment participer à l'alpha privée de The Division Resurgence ?

Ubisoft a confirmé son envie de s'ouvrir à davantage de personnes, en lançant ses productions majeures sur de nouveaux supports. C'est donc dans ce sens que la licence The Division arrivera bientôt sur téléphone, avec, un jeu autonome et faisant bien partie de l'histoire racontée par les deux opus sortis en 2016 et 2019. Mais pour que l'expérience soit parfaite, des tests vont avoir lieu lors de la sortie, etest déjà au programme.Comme très souvent, les étapes à suivre pourne sont pas très compliquées. Dans le cas deil vous suffit de vous rendre sur le site officiel du jeu, et de cliquer sur le bouton « S'INSCRIRE » se trouvant en haut à droite de l'écran, ou au milieu. Il vous sera ensuite demandé de choisir votre plateforme, entre Android (Google Play) et iPhone (App Store). Pour finaliser l'opération, il ne vous reste plus qu'à vous connecter avec votre compte Ubisoft et répondre à quelques questions basiques, et vous voilàToutes les personnes sélectionnées seront averties par mail et devront signer un accord de non-divulgation, c'est-à-dire qu'aucune vidéo ou image ne pourra être capturée et/ou publiée.Pour rappel,nous proposera des modes solo ou en coopération PvE dans un New York dévasté par un mal que vous allez devoir combattre, en tant qu'agent de la « Strategic Homeland Division » (SHD). De nouvelles histoires et ennemis inédits seront notamment de la partie, pour une expérience unique sur mobile. Bien évidemment,arrivera en free-to-play. Cependant, aucune date de sortie n'a pour le moment été donnée.