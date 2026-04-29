Un tout nouveau jeu The Division est disponible gratuitement sur PC

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 avril 2026 à 11h07
Prévu initialement comme une exclusivité mobile, The Division Resurgence vient de faire une apparition surprise sur PC. Ce jeu de tir en accès anticipé est disponible gratuitement, soulevant de nombreuses questions sur la stratégie d'Ubisoft pour sa célèbre franchise.
Un tout nouveau jeu The Division est disponible gratuitement sur PC

Prévu initialement comme une exclusivité mobile, The Division Resurgence vient de faire une apparition surprise sur PC. Ce jeu de tir en accès anticipé est disponible gratuitement, soulevant de nombreuses questions sur la stratégie d'Ubisoft pour sa célèbre franchise.

Une sortie PC totalement inattendue

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Annoncé en 2022 et disponible depuis le 31 mars dernier sur les appareils iOS et Android, The Division Resurgence semblait fermement ancré dans l'écosystème mobile. Pourtant, sans la moindre campagne promotionnelle ni le moindre avertissement, le titre vient de débarquer sur nos ordinateurs. Cette sortie discrète s'explique en partie par son statut d'accès anticipé. Selon Ubisoft, cette version PC est actuellement proposée pour des tests techniques avant son lancement officiel prévu pour le mois d'août, à moins que le projet ne soit annulé d'ici là.

Si cette nouvelle ravira les joueurs allergiques aux écrans tactiles, elle reste particulièrement étonnante. L'éditeur français n'avait jamais laissé entendre qu'un tel portage était dans les cartons. Au contraire, le discours officiel insistait lourdement sur la nature nomade du projet, dans le but de séduire un nouveau public.

Un changement de cap révélateur

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Ce revirement soudain soulève inévitablement des interrogations. Il est tout à fait possible que The Division Resurgence n'ait pas rencontré le succès escompté sur le marché très concurrentiel du jeu mobile, forçant ainsi Ubisoft à élargir son public. Les critiques de la version smartphone sont d'ailleurs mitigées. Si la presse spécialisée salue une expérience de jeu de tir tactique toujours aussi prenante et des modes de jeu complets, elle pointe également du doigt des menus peu ergonomiques, une maniabilité parfois laborieuse et la présence de plusieurs bugs gênants.

Enfin, côté technique sur PC, étant donné qu'il s'agit d'un portage direct d'un titre mobile, The Division Resurgence se montre particulièrement clément avec les configurations PC. Les joueurs n'auront pas besoin d'une machine de guerre pour arpenter les rues dévastées de ce monde post-apocalyptique. Les recommandations minimales évoquent des cartes graphiques très abordables comme la Nvidia GTX 1650 ou la AMD RX5500.

Miniature vidéo

Pour l'heure, cette version de test n'est accessible que via la plateforme Ubisoft Connect. Reste à voir si ce déploiement anticipé permettra aux développeurs de corriger les défauts techniques signalés sur mobile et de peaufiner l'expérience globale avant le déploiement (logiquement) définitif cet été. Les amateurs de la licence tiennent en tout cas une occasion inespérée de prolonger l'aventure sans dépenser le moindre centime, en attendant du nouveau contenu sur The Division 2, et des informations concernant l'avancée de The Division 3.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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