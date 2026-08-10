Le lancement Steam de The Division Resurgence tourne au cauchemar technique

Déjà disponible depuis quelques mois sur PC via Ubisoft Connect, The Division Resurgence vient de faire son arrivée sur Steam. Pensé à l'origine pour les supports mobiles, ce jeu de tir gratuit peine à convaincre une communauté qui dénonce de nombreux problèmes.

Disponible à l'origine sur Mobile, puis très vite porté sur la plateforme Ubisoft Connect, The Division Resurgence vient de franchir une nouvelle étape en débarquant sur Steam. Ce titre free-to-play tente de séduire un nouveau public sur ordinateur. Cependant, la transition ne se fait pas sans heurts. Les joueurs PC, habitués aux standards des épisodes principaux de la franchise, n'ont pas manqué d'exprimer leur mécontentement face à un portage qui montre rapidement ses limites techniques et structurelles.

Un lancement Steam sous le feu des critiques

The Division Resurgence a écopé d'une évaluation globale moyenne sur Steam, avec seulement 46 % d'avis positifs (sur 1571 tout de même). Les plaintes se multiplient, pointant du doigt des problèmes de connexion récurrents et des bugs particulièrement gênants liés à l'utilisation de la souris.

Mais au-delà des soucis techniques, c'est l'essence même du titre qui est remise en question par une communauté qui dénonce une interface beaucoup trop complexe et inadaptée au format PC.

Des microtransactions qui ne passent pas

Le modèle économique de The Division Resurgence cristallise la majorité des tensions. Les joueurs fustigent un équilibre hasardeux entre des récompenses décevantes et une omniprésence des achats intégrés. L'interface, jugée confuse, semble conçue pour pousser à la consommation, transformant l'expérience de jeu en un véritable parcours du combattant pour naviguer dans les menus. Un joueur mécontent résume la situation de manière lapidaire sur la page Steam du jeu.

Le qualifier de déchet serait un manque de respect pour les vrais déchets. J'ai vu des jeux gacha coréens avec moins de microtransactions que cela. L'interface est la plus distrayante, alambiquée et mal pensée que j'aie jamais vue dans un jeu vidéo. On passe plus de temps à faire de la micro-gestion qu'à jouer des missions.

Le système de progression est également la cible de vives critiques. Les équipements intéressants sont bloqués derrière des objectifs quotidiens limités, freinant drastiquement l'évolution des personnages. Un autre utilisateur souligne que le jeu ressemble davantage à un simulateur de connexion quotidienne qu'à un véritable jeu de tir et de butin, conseillant simplement aux amateurs du genre de retourner sur les deux premiers opus de la saga.

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Un retour à New York au goût amer

Malgré ces retours houleux, The Division Resurgence propose un retour aux sources en replongeant les agents de la Strategic Homeland Division dans les rues dévastées de New York. Suite à l'épidémie de la grippe verte, la ville a sombré dans le chaos. Le titre permet de redécouvrir des lieux emblématiques comme Liberty Island ou la Bourse de New York.

Malheureusement, la promesse de batailles épiques se solde souvent par l'obtention de récompenses dérisoires, comme de simples bonnets tactiques ou des casquettes de baseball, peinant ainsi à maintenir l'intérêt des joueurs sur le long terme.

Si vous aimez l'univers, rappelons que The Division 2 continue de se mettre à jour, recevra des DLC et même des nouveaux modes. The Division 3 est également en développement.