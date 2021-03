The Day Before partage de nouvelles images

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Annoncé au début de l'année,est un jeu de survie multijoueur (jouable en solo), qui n'a pas manqué d'interpeller les amateurs du genre. Depuis, le studio de développement, à savoir Fntastic, a partagé quelques vidéos afin que nous faisions plus ample connaissance avec ce nouveau jeu de survie, dans lequel nous allons devoir éliminer moult zombies.La première bande-annonce partagée mettait en accent la découverte de cette Amérique post-pandémie, qui était sens dessus dessous, avec un joueur qui se déplaçait à pied. Ici, les développeursvu dans cette vidéo de plus de quatre minutes . Il semblerait donc que, à travers la forêt notamment, qui ne seront pas sans risque, évidemment, notamment par le manque de praticabilité du terrain.Notez qu'il ne s'agit ici que d'un teaser et que, si la communauté répond présente sur les réseaux sociaux, une plus longue vidéo sera publiée. Fntastic indique que si la vidéo atteint 10 000 likes sur Instagram et Twitter , nous aurons le droit à « une séquence complète ».Pour rappel,. Vous pouvez d'ores et déjà l'ajouter à votre liste de souhaits afin de ne rien manquer.