The Callisto Protocol victime de nombreuses critiques négatives sur Steam

Il s'agit probablement du dernier gros jeu de l'année 2022, et il était attendu, notamment par tous les amateurs de jeux d'horreur.est effectivement un successeur de Dead Space et propose une ambiance gore et angoissante. Si les retours grâce aux tests sont plutôt positifs, il semblerait toutefois queEn effet, les configurations PC pouvaient, déjà, paraître élevées, mais il semblerait qu'il faille une machine bien plus puissante pour ne pas être victime de problèmes. Sur la page Steam,. De fait, sur les 3 568 critiques sur la plateforme, seuls 30 % sont positives, ce qui n'est pas idéal pour le marketing et bien lancer son bijou.Ces problèmes semblent également toucher tous les joueurs, qu'ils aient d'excellents composants ou non. Ainsi, si vous faites partie de ceux touchés, cela ne vient pas forcément de vous et de votre PC, et une mise à jour devrait venir améliorer l'expérience. D'ailleurs, Striking Distance Studios devrait très vite proposer un patch correctif, un premier ayant été déployé sur certaines plateformes dans la matinée.En attendant d'en savoir plus, rappelons que The Callisto Protocol est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. En outre, vous pouvez également récupérer des cosmétiques via les Twitch Drops