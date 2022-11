The Callisto Protocol : Les configurations PC

Les configurations PC de The Callisto Protocol

Config minimale

Système d'exploitation → Windows 10/11

→ Windows 10/11 Processeur → Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600

→ Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600 Mémoire vive → 8 Go de mémoire

→ 8 Go de mémoire Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580

→ NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580 DirectX → Version 11

→ Version 11 Espace disque → 75 Go d'espace disque disponible

Config recommandée

Système d'exploitation → Windows 10/11

→ Windows 10/11 Processeur → Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 5 3600

→ Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 5 3600 Mémoire vive → 16 Go de mémoire

→ 16 Go de mémoire Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1070 ou AMD Radeon RX 5700

→ NVIDIA GeForce GTX 1070 ou AMD Radeon RX 5700 DirectX → Version 12

→ Version 12 Espace disque → 75 Go d'espace disque disponible

→ 75 Go d'espace disque disponible Notes supplémentaires → SSD recommandé

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Avec l'arrivée de, le jeu d'horreur développé par Glen Schofield, créateur de la licence Dead Space, de nombreux joueurs se demandent si le titre va pouvoir tourner sur leur ordinateur, notamment parce que les séquences partagées semblent montrer qu'un ordinateur assez puissant est nécessaire. Dans le but de répondre à ces interrogations, les développeurs ont dévoiléComme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez que vous allez avoir besoin d'un ordinateur assez puissant, sans être non plus une machine dernier cri. Au niveau du processeur, il faudra, a minima, un Intel Core i5-8400, alors que du côté de la carte graphique, une NVIDIA GeForce GTX 1060 est nécessaire. Faites également attention à votre espace libre, puisque 75 Go sont demandés, rien que ça.Pour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Pour rappel,est un jeu d'horreur futuriste, nous plaçant sur la lune de Jupiter, Callisto. Le joueur devra survivre à différentes créatures horrifiques et déceler tous les secrets du lieu dans lequel il se trouve, notamment pour s'en sortir vivant.