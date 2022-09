The Callisto Protocol : Un contenu post-lancement assez conséquent confirmé

Nous avons laissé le monde extensible. Nous avons créé un monde qui peut raconter différentes histoires, et donc nous pouvons soit raconter ces histoires par le biais de DLC, ou nous pourrions raconter ces histoires avec des produits ultérieurs. Nous avons laissé ces possibilités ouvertes.

La sortie de The Callisto Protocol avance à grands pas et de nombreux joueurs, notamment celles et ceux friands de jeux d'horreur, sont curieux de découvrir cette expérience, réalisée par Glen Schofield, à qui nous devons notamment Dead Space. Mais selon les mots de Striking Distance Studio, il faut s'attendre à de nouvelles choses après la sortie, étant donné que The Callisto Protocol est considéré comme « service complet ».Dans un entretien accordé True Trophies , Mark James, directeur technique, s'est exprimé sur les mois qui suivront le lancement de The Callisto Protocol. Nous devrions donc voir du contenu débarquer sur le jeu, probablement via des mises à jour gratuites et des DLC. « Nous considérons qu'il s'agit d'un titre à service complet et nous investirons dans les DLC. Nous envisageons une année complète de support après le lancement. »Le studio n'a pas encore évalué toutes les possibilités concernant les ajouts qui se feront après la sortie, et cela va également dépendre des retours, mais lors du développement du jeu et la l'écriture de l'histoire,Nous pourrions donc avoir des DLC complet mettant en avant d'autres personnages, ou le passé d'un ou des prisonniers de la prison dans laquelle nous nous trouvons, mais également une suite,Dans tous les cas, nous allons pouvoir découvrir l'univers dece 2 décembre 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.