The Callisto Protocol se dote d'une bande-annonce centrée sur les mutations

S'il est longtemps resté silencieux après son annonce,. Sans surprise, d'autant plus que cela avait été teasé, le titre faisait partie de la longue liste des jeux présents lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2022 , avec une nouvelle vidéo horrifique.Dans celle-ci, qui est évidemment composée de séquences de gameplay, notamment axées sur les combats, nous voyons, surtout, les différents types d'ennemis auquel le protagoniste aura affaire, appelés les « mutations », qui viennent compléter ceux que nous avons déjà pu voir. Vous aurez plusieurs façons d'en venir à bout et vous pourrez, bien évidemment, profiter de l'environnement pour les tuer.La fin de la vidéo rappelle également que. La sortie de The Callisto Protocol est programmée pour le 2 décembre 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Le titre devrait se remontrer d'ici là, pour tenter de séduire encore plus de personnes. Vous pouvez, d'ores et déjà, le précommander, si vous faites partie de plus impatients à découvrir cette aventure.