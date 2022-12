Combien d'heures pour terminer The Callisto Protocol ?

Terminer le jeu en Facile ou Normal → Entre 8 à 14 heures de jeu.

→ Entre 8 à 14 heures de jeu. Terminer le jeu à 100 % (Difficulté maximale) → Entre 12 à 16 heures de jeu.

, développé par Striking Distance Studios et édité par KRAFTON Inc, est disponible depuis début décembre 2022 sur la plupart des plateformes de jeu. Les joueurs et les joueuses désirant se lancer dans l'aventure se demandentet doncComme vous le savez probablement déjà, le nombre d'heures pour finir un jeu dépend essentiellement de votre façon de jouer ainsi que de vos objectifs. Bien souvent, un joueur désirant obtenir le Platine/100 % d'un titre passera, nécessairement, plus de temps sur ledit soft qu'une personne cherchant simplement à finir la quête principale.Cela s'applique dans le cas de. Ladu jeu de Striking Distance Studios et de KRAFTON Inc, varie notamment en fonction du mode de difficulté choisi. Ainsi, terminer le jeu en Facile ou bien en Normal devrait vous prendre. En revanche, le Platine/100 % devous demande de trouver des collectibles, effectuer des actions spécifiques et finir la trame principale selon la difficulté maximale (« Sécurité maximale »), ce qui allonge de quelques heures sa. Ainsi, voici un récapitulatif de ladeD'ailleurs, rappelons qu'au début du mois d'octobre 2022 , Glen Schofield, le PDG de Striking Distance Studios, avait indiqué, notamment au cours d'une interview avec les journalistes du magazine Edge, qu'il faudrait entre 12 à 14 heures de jeu pour terminer. Une estimation qui s'avère donc tout à fait juste.Pour rappel,est à retrouver sur consoles PlayStation (PS4/PS5), Xbox (Xbox One/Xbox Series) et PC (via la plateforme Steam et l'Epic Games Store).