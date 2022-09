The Callisto Protocol : PUBG a rendu difficile le développement de l'histoire

Nous avons examiné les deux univers, et il y avait un bon 400 ans entre les deux. C'est devenu si grand que la connexion aurait empiété sur l'univers de Callisto. Il devenait difficile de raconter notre histoire tout en faisant ce lien. Nous nous sommes dit : « Nous avons un jeu pour établir cet univers, et nous espérons le faire évoluer vers une franchise ». Nous avons donc parlé à Krafton et leur avons dit : « Nous ne voulons plus que ce jeu fasse partie de l'univers PUBG ». Et ils ont essentiellement dit que si vous pensez que c'est la bonne décision pour le jeu, alors vous n'avez pas à le faire.

À l'origine,, mais finalement, les développeurs ont fait le choix de s'éloigner du battle royale, comme nous l'avions appris il y a quelques mois. Plusieurs explications ont déjà été données, et Mark James, directeur technique de Striking Distance est venu préciser d'autres choses (via PCGamesN ).Au fur et à mesure que le développement avançait et, surtout, que l'histoire prenait forme,. Après mûre réflexion, le studio a finalement fait le choix, en parlant avec Krafton, de prendre un chemin différant, étant donné qu'ils estimaient pouvoir créer leur propre univers.Cependant, Mark James précise qu'il sera possible de mettre la main sur quelques easter eggs, que ce soit par le biais d'enregistrements audio, de notes, ou des tags sur les murs, permettant en outre d'approfondir l'histoire.Nous pourrons découvrir tout cela dansdès le 2 décembre, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.