The Callisto Protocol montre encore du gameplay

Attendu pour la fin de l'année 2022, s'il n'est pas reporté, The Callisto Protocol proposera une expérience narrative horrifique, en digne héritier de Dead Space. Glen Schofield a d'ailleurs donné quelques précisions sur la conception de ce projet, par le biais d'une interview accordée à Game Informer.Ce dernier explique qu'il en est venu à travailler sur un jeu prenant place sur Calisto, la deuxième lune de Jupiter après avoir passé quelque temps dans le désert, à Tucson plus précisément, à réfléchir sur sa prochaine production. Une fois les grandes lignes écrites,Pour le reste,, pour ne pas être surpris par l'une des créatures effrayantes, qui peuvent d'ailleurs surgir à tout moment.Pour rappel, The Callisto Protocol nous plongera sur la planète Callisto, la lune morte de Jupiter, en 2320, dans la peau de Jacob Lee, un détenu de la prison Black Iron qui doit lutter pour sa vie lorsqu'une mystérieuse épidémie sème le chaos sur la lune. Gardiens de prison et détenus se transforment alors en créatures terrifiantes, appelées, en anglais, les Biophage. Il faudra alors les combattre dans le but de découvrir la vérité, mais également ne pas mourir. Le tout sera disponible en vue à la troisième personne.La date de sortie de The Callisto Protocol est prévue pour le 2 décembre 2022, sur PC, PS5 et Xbox Series.