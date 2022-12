The Callisto Protocol : Heure de sortie en France

Heure de sortie de The Callisto Protocol

Heure de sortie sur PC → 9h le 2 décembre

→ 9h le 2 décembre Heure de sortie sur PS4 et PS5 → 6h le 2 décembre

→ 6h le 2 décembre Heure de sortie sur Xbox One et Series → 6h le 2 décembre

Prétéléchargement de The Callisto Protocol

Après de nombreux mois d'attente, le lancement deest enfin sur le point de se faire, étant donné que la sortie du jeu d'horreur est programmée pour ce 2 décembre 2022. Mais comme il s'agit d'un jeu assez attendu, pour plusieurs raisons, mais notamment parce que nous avons affaire à un successeur de la licence Dead Space, tout du moins dans l'idée, puisqueest développé par Glen Schofield, un grand nombre de personnes l'attend avec impatience. Et une partie se demande quelle estSi vous figurez parmi les amateurs inconditionnels de jeux d'horreur, et que vous souhaitez mettre la main surle plus vite possible, sachez que son. Le titre devrait être jouable à partir de, dans la nuit du jeudi 1au vendredi 2 décembre, sur consoles, et en début de matinée, sur PC.À partir de ce moment-là, vous devriez être en mesure de, qui met en avant Jacob Lee, un prisonnier de la prison de Fer Noir, sur la Lune de Jupiter, qui voit d'étranges créatures envahir et détruire les lieux. Vous devrez alors explorer les environs et découvrir tous les secrets pour tenter d'en sortir vivant.Pour celles et ceux ayant précommandé, sachez qu'il est, dès maintenant, possible de le prétélécharger, afin d'anticiper, surtout si vous avez une petite connexion.Siavait, initialement, été pensé pour se dérouler dans l'univers de PUBG , il n'en est finalement rien, puisque cela était trop difficile à mettre en place pour les équipes. Cependant, nous devrions tout de même voir de légères références au battle royale, en parcourant l'aventure.