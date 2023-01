The Callisto Protocol aurait du mal à atteindre ses objectifs de ventes

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

était la dernière sortie majeure de l'année et était assez attendu, notamment par les amateurs de jeux d'horreur. De nombreuses personnes ont tenté l'expérience, mais ce dernier n'a pas bénéficié que de retours positifs, surtout sur PC, où la version était remplie de problèmes en tout genre, gâchant l'expérience.Initialement,, mais selon les informations et analyses du site coréen MK Odyssey , ces chiffres ont été revus à la baisse, pour ne viser que les 2 millions. Une petite désillusion,. Actuellement, le titre n'entre pas dans ses frais.Néanmoins, Krafton compte sur les mises à jour post-lancement prévues par Striking Distance Studios pour redresser la barre et attirer de nouveaux joueurs. Des cosmétiques, des modes de jeu et des DLC payants sont notamment programmés, dès le mois prochain selon la feuille de route partagée au moment de la sortie . Ce contenu arrivera, peut-être, un peu tard, et surtout juste après le lancement du remake de Dead Space, le 27 janvier, lequel est très attendu par les amateurs d'horreur.Rappelons que, et a récemment été marqué par la non-présence de certains développeurs dans les crédits , ce qui n'a pas manqué de faire réagir la communauté.