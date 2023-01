The Callisto Protocol : Certains développeurs ne seraient pas cités dans les crédits du jeu

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Le jeu d'horreur, développé par Striking Distances Studios et édité par KRAFTON est, pour rappel, sorti au début du mois de décembre 2022 sur la plupart des plateformes de jeu. Le titre refait parler de lui, en ce jour.D'après les journalistes de GamesIndustry.biz , qui ont récemment pu s'entretenir avec cinq anciens développeurs de chez Striking Distance Studios,(y compris eux-mêmes)Or, certaines d'entre elles auraient grandement contribué au développement du jeu, et ce sur une plus ou moins longue période. L'un des développeurs interrogés a notamment dit : « [...] nous parlons d'employés à plein temps avec plus d'un an investi sur le titre et qui ont participé à des parties significatives du produit [...] ».Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Rappelons que Jessica Mao, qui a travaillé sur la musique de God of War Ragnarök , avait également indiqué, via une publication sur Twitter, que son nom n'est pas présent dans le générique du titre de Santa Monica Studio.The Callisto Protocol est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC.