Glen Schofield accuse directement Krafton du naufrage de The Callisto Protocol

Près de quatre ans après la sortie de The Callisto Protocol, Glen Schofield brise le silence. Le créateur pointe du doigt les décisions Krafton, l'éditeur, l'accusant d'avoir précipité le lancement du jeu en pleine pandémie mondiale au détriment de la santé des développeurs et de la qualité finale.

Le lancement de The Callisto Protocol en décembre 2022 a laissé un goût amer aux amateurs de jeux d'horreur. Attendu comme le successeur spirituel de Dead Space, le titre a souffert de nombreux problèmes techniques et d'un système de combat clivant. Aujourd'hui, Glen Schofield, figure emblématique de l'industrie et fondateur du studio Striking Distance, prend la parole pour expliquer les coulisses de ce développement chaotique. Lors d'un entretien accordé à GamesIndustry, il n'hésite pas à rejeter la faute sur les directives de l'éditeur coréen Krafton, propriétaire de la franchise PUBG.

Une promesse non tenue en pleine crise sanitaire

La pandémie mondiale a profondément bouleversé l'industrie vidéoludique, et Striking Distance n'a pas été épargné. Glen Schofield explique que la direction de Krafton avait initialement accordé trois mois de développement supplémentaires au studio, avant de se rétracter brutalement. Cette décision a contraint les équipes à sortir le jeu en décembre 2022 au lieu de mars 2023.

J'ai été forcé de sortir le jeu. Je m'en veux, cela ne fait aucun doute. J'ai été tellement abasourdi par cette décision, parce que nous étions en plein COVID.

Le créateur souligne les conditions de travail extrêmement difficiles de cette période. Il rappelle que des millions de personnes ont perdu la vie, dont l'un de ses meilleurs amis. Chaque mois, plusieurs membres de son entreprise tombaient malades, paralysant parfois des départements entiers, comme l'équipe de rendu basée en Espagne. Face à cette tragédie humaine, la création d'un jeu vidéo est logiquement passée au second plan pour le dirigeant, qui s'inquiétait avant tout de la santé de ses collaborateurs.

L'inexpérience de Krafton pointée du doigt

Outre le calendrier intenable, Glen Schofield met en lumière le manque d'expérience de Krafton dans l'édition de jeux physiques narratifs en solo. Surtout connu à l'époque pour son succès avec PUBG, l'éditeur sud-coréen souhaitait s'imposer sur le marché des superproductions, mais n'avait manifestement pas les épaules pour un tel projet.

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Pour pallier ces lacunes, Striking Distance a dû constituer une équipe interne dédiée à l'édition. De plus, Krafton a exigé que le jeu sorte simultanément sur la génération précédente de consoles, ce qui a engendré un coût supplémentaire de vingt millions de dollars. Il a fallu expédier des centaines de kits de développement en pleine pénurie de composants électroniques, ajoutant une pression colossale sur les épaules des développeurs.

Un sauvetage post-lancement acharné

Face aux retours mitigés de la presse et des joueurs, Krafton a rapidement considéré le projet comme un échec commercial. Pourtant, les équipes de Striking Distance n'ont pas baissé les bras.

Ce qu'ils ne savaient pas, alors qu'ils passaient leur temps à se plaindre, c'est que nous faisions des correctifs. J'ai attendu d'avoir terminé tous les contenus téléchargeables et j'ai publié 86 correctifs.

Ce travail colossal, réalisé dans l'ombre, avait pour unique but de ramener l'expérience de jeu au niveau d'exigence initialement visé. Malgré ces efforts considérables et des valeurs de production indéniables, The Callisto Protocol n'a jamais totalement réussi à se défaire de l'ombre écrasante de Dead Space, manquant de la profondeur et de la tension qui avaient fait le succès de son illustre aîné.

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