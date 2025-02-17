The Blood of Dawnwalker : Sa durée de vie déjà évoquée

Le directeur créatif de The Blood of Dawnwalker a, récemment, parlé de sa durée de vie, et donc le nombre d'heures nécessaire à sa complétion.

Une bonne durée de vie pour The Blood of Dawnwalker







The Blood of Dawnwalker's Campaign is 30 to 40 Hours Long, Says Creative Director https://t.co/OsIzz5MdxO pic.twitter.com/2LU8raAKSe — GamingBolt (@GamingBoltTweet) February 17, 2025

Annoncé au cours du mois de janvier 2025,intrigue de nombreux joueurs et joueuses, qui attendent de voir ce que vaut le premier jeu de Rebel Wolves (studio constitué d'anciens développeurs de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077). D'ailleurs, il y a peu de temps, nous avons appris queEn effet, le directeur créatif de, Mateusz Tomaszkiewicz, a récemment apporté quelques informations supplémentaires concernant ledit RPG. Ce dernier a, notamment, déclaré que. Des chiffres plutôt corrects, vous en conviendrez certainement. De plus, étant donné que le titre proposera une certaine rejouabilité (en raison de son concept même), nul doute que certains joueurs et joueuses dépasseront les 40 heures surMateusz Tomaszkiewicz a, par ailleurs, comparéà The Witcher 3: Wild Hunt et a expliqué que le premier projet de Rebel Wolves ne sera pas aussi important en termes de contenu et d'heures de jeu que le RPG de CD Projekt RED, et ce, pour une bonne raison : « Nous sommes un petit studio, et c'est notre premier projet, donc nous construisons quelque chose de plus petit. Mais nous voulons construire quelque chose d'aussi robuste en termes de qualité, peut-être un peu plus court ».Toutefois, pour découvrir, manette en main, il va falloir faire preuve de patience. Le titre de Rebel Wolves et Bandai Namco ne dispose pas encore de date de sortie précise mais montrera son gameplay lors de cet été 2025.est attendu sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.