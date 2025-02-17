The Blood of Dawnwalker : Sa durée de vie déjà évoquée

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 février 2025 à 14h43
Le directeur créatif de The Blood of Dawnwalker a, récemment, parlé de sa durée de vie, et donc le nombre d'heures nécessaire à sa complétion.
The Blood of Dawnwalker : Sa durée de vie déjà évoquée
Annoncé au cours du mois de janvier 2025, The Blood of Dawnwalker intrigue de nombreux joueurs et joueuses, qui attendent de voir ce que vaut le premier jeu de Rebel Wolves (studio constitué d'anciens développeurs de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077). D'ailleurs, il y a peu de temps, nous avons appris que la durée de vie de The Blood of Dawnwalker sera très correcte.

Une bonne durée de vie pour The Blood of Dawnwalker 

En effet, le directeur créatif de The Blood of Dawnwalker, Mateusz Tomaszkiewicz, a récemment apporté quelques informations supplémentaires concernant ledit RPG. Ce dernier a, notamment, déclaré que la durée de vie de The Blood of Dawnwalker sera de 30 à 40 heures. Des chiffres plutôt corrects, vous en conviendrez certainement. De plus, étant donné que le titre proposera une certaine rejouabilité (en raison de son concept même), nul doute que certains joueurs et joueuses dépasseront les 40 heures sur The Blood of Dawnwalker.
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Mateusz Tomaszkiewicz a, par ailleurs, comparé The Blood of Dawnwalker à The Witcher 3: Wild Hunt et a expliqué que le premier projet de Rebel Wolves ne sera pas aussi important en termes de contenu et d'heures de jeu que le RPG de CD Projekt RED, et ce, pour une bonne raison : « Nous sommes un petit studio, et c'est notre premier projet, donc nous construisons quelque chose de plus petit. Mais nous voulons construire quelque chose d'aussi robuste en termes de qualité, peut-être un peu plus court ».
Toutefois, pour découvrir The Blood of Dawnwalker, manette en main, il va falloir faire preuve de patience. Le titre de Rebel Wolves et Bandai Namco ne dispose pas encore de date de sortie précise mais montrera son gameplay lors de cet été 2025. The Blood of Dawnwalker est attendu sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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