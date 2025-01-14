The Blood of Dawnwalker, par d'anciens développeurs de The Witcher 3, révélé via un premier trailer incroyable

Rebel Wolves a, récemment, dévoilé The Blood of Dawnwalker par le biais d'un trailer cinématique plutôt époustouflant.

Un trailer cinématique pour The Blood of Dawnwalker de Rebel Wolves







Inspirés des RPG classiques, nous voulons que les joueurs ressentent un sentiment d'urgence dans un jeu en monde ouvert. Il existe de multiples approches pour sauver la famille de Coen, sans distinction claire entre les quêtes principales et secondaires, c'est donc le joueur qui décide de la façon dont il souhaite utiliser son temps. Le temps est une ressource précieuse et avec chaque quête progressant, il est impossible de terminer toutes les histoires et tous les arcs avant la terrible date limite, ce qui rend chaque partie unique. Nous appelons cette façon de faire progresser l'histoire un bac à sable narratif. - Konrad Tomaszkiewicz, directeur du jeu et co-fondateur de Rebel Wolves.

Rebel Wolves, qui est fondé par d'anciens développeurs de The Witcher 3 et de Cyberpunk 2077, avait donné rendez-vous aux joueurs et aux joueurs, le 13 janvier 2025. À cette date, le studio de développement a partagéEn effet, dans la soirée du 13 janvier 2025,, qui est décrit comme « le premier chapitre d'une saga de jeux de rôle inédite » et qui est édité par Bandai Namco.Cette vidéo, qui dure un peu plus de quatre minutes et qui se déroule deux ans avant le jeu, pose les bases narratives de, qui s'annonce épique : l'histoire prend place en Europe, au XIVsiècle, et met en scène des vampires, qui profitent des conflits et de la situation catastrophique pour s'emparer du pouvoir.À destination de la PS5, de la Xbox Series et du PC,, soit « un jeune homme changé en Pénombral : ni tout à fait humain ni tout à fait vampire, entre le monde du jour et le royaume de la nuit ». Tout au long de l'aventure, nous devrons puiser aussi bien dans la force des vampires que dans les capacités humaines du protagoniste, afin de vaincre les différents ennemis qui se dresseront sur le chemin de Coen et de sauver ou bien venger sa famille.D'après les informations partagées par Rebel Wolves et Bandai Namco, nous aurons le droit à du gameplay pour, au cours de l'été 2025. Il y a de grandes chances que cela soit révélé lors de la gamescom de cette année.Rappelons, pour conclure, que, qui ne possède pas encore de date ni même de fenêtre de sortie, débarquera sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.