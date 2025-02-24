The Blood of Dawnwalker mentionne son monde ouvert

Le directeur créatif de Rebel Wolves a parlé du monde ouvert de The Blood of Dawnwalker, tout en précisant sa taille.

The Blood of Dawnwalker aura un petit monde ouvert

Rebel Wolves creative director Mateusz Tomaszkiewicz says smaller open worlds can be explored "calmly and more relaxed" https://t.co/KYQ7AeVHsa — GamesRadar+ (@GamesRadar) February 21, 2025

C'était un monde ouvert, mais il était beaucoup plus petit, et cela m'a permis de le vivre différemment par rapport à ces mastodondes où il est impossible de connaître tous les coins et recoins parce qu'ils sont si grands, alors vous vous précipitez. Mais lorsque le monde est un peu plus petit et que vous l'explorez plus calmement, vous mémorisez ces endroits et vous avez l'impression de les connaître. On a l'impression d'être plus habité.

Développé par le studio de développement Rebel Wolves,a intrigué de nombreux joueurs et joueuses, depuis sa première annonce datant du mois de janvier 2025. Depuis, quelques informations concernant ledit action-RPG ne cessent d'affluer. Récemment,Il y a très peu de temps, le directeur créatif de Rebel Wolves, Mateusz Tomaszkiewicz, s'est confié aux journalistes de GameRadar au sujet du monde ouvert de. Ce dernier a, ainsi, expliqué queD'ailleurs, Mateusz Tomaszkiewicz précise que ses jeux en monde ouvert préférés, lorsqu'il était enfant, étaient des titres plus légers comme Gothic, comparé à The Elder Scrolls : Daggerfall par exemple.De ce fait, et comme vous l'aurez compris,. Pour autant, l'action-RPG de Rebel Wolves offrira de nombreuses heures de jeu, car sa durée de vie a été estimée à 30-40 heures, selon Mateusz Tomaszkiewicz.Rappelons, pour conclure, quene possède pas de date de sortie, à l'heure actuelle. Le titre est, néanmoins, attendu sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.