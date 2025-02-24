The Blood of Dawnwalker mentionne son monde ouvert

Le directeur créatif de Rebel Wolves a parlé du monde ouvert de The Blood of Dawnwalker, tout en précisant sa taille.
Développé par le studio de développement Rebel Wolves, The Blood of Dawnwalker
a intrigué de nombreux joueurs et joueuses, depuis sa première annonce datant du mois de janvier 2025. Depuis, quelques informations concernant ledit action-RPG ne cessent d'affluer. Récemment, ce sont des détails à propos du monde ouvert de The Blood of Dawnwalker qui ont été partagés
.
The Blood of Dawnwalker aura un petit monde ouvert
Il y a très peu de temps, le directeur créatif de Rebel Wolves, Mateusz Tomaszkiewicz, s'est confié aux journalistes de GameRadar au sujet du monde ouvert de The Blood of Dawnwalker
. Ce dernier a, ainsi, expliqué que le monde ouvert de The Blood of Dawnwalker sera petit car le studio souhaite que les joueurs et les joueuses aient l'impression de connaître les lieux
.
D'ailleurs, Mateusz Tomaszkiewicz précise que ses jeux en monde ouvert préférés, lorsqu'il était enfant, étaient des titres plus légers comme Gothic, comparé à The Elder Scrolls : Daggerfall par exemple.
C'était un monde ouvert, mais il était beaucoup plus petit, et cela m'a permis de le vivre différemment par rapport à ces mastodondes où il est impossible de connaître tous les coins et recoins parce qu'ils sont si grands, alors vous vous précipitez. Mais lorsque le monde est un peu plus petit et que vous l'explorez plus calmement, vous mémorisez ces endroits et vous avez l'impression de les connaître. On a l'impression d'être plus habité.
De ce fait, et comme vous l'aurez compris, The Blood of Dawnwalker ne proposera pas un vaste monde ouvert mais sera, plutôt, assez petit
. Pour autant, l'action-RPG de Rebel Wolves offrira de nombreuses heures de jeu, car sa durée de vie a été estimée à 30-40 heures, selon Mateusz Tomaszkiewicz.
Rappelons, pour conclure, que The Blood of Dawnwalker
ne possède pas de date de sortie, à l'heure actuelle. Le titre est, néanmoins, attendu sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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