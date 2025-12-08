TFT : Comment jouer la composition Shurima avec Diana ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Shurima avec Diana sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Shurima avec Diana du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Shurima avec Diana sur TFT ?
La composition Shurima avec Diana du set 16 de TFT
est très difficile à mettre en place, car elle vous contraint d'atteindre les niveaux supérieurs rapidement, avec des finances au beau fixe, et suffisamment de points de vie pour effectuer votre transition. Néanmoins, elle peut vous conduire à la victoire si elle est réussie.
Pour jouer la composition Shurima avec Diana,
vous devez gagner le début de partie en jouant une équipe forte, qui inclura nécessairement une Leona 2 étoiles. Pour générer de l'or, vous pourriez ainsi utiliser Bilgewater, et vous aurez tout intérêt à gagner au maximum pour conserver des points de vie et effectuer votre transition en douceur. Votre première tâche sera de déverrouiller Diana, et de l'équiper dès que vous l'aurez. Ensuite, vous intégrerez Seraphine et Vi pour Piltover, ainsi que Swain, votre tank principal, sans oublier Neeko pour Arcaniste.
La difficulté sera de récupérer rapidement un Azir, de façon à débloquer Xerath et Renekton. Cette entreprise ne sera pas facile, en particulier concernant Xerath. En attendant son obtention, faite de Seraphine votre carry (elle pourra d'ailleurs porter de l'équipement AP si vous en avez en abondance). Pendant ce temps, ne perdez pas de vue que vous devez accéder au niveau 9, avancez progressivement. Il ne vous restera qu'à améliorer vos légendaires 2 étoiles une fois que vous y serez, sans oublier d'inclure Shyvana. Notez que si d'aventure vous débloquez aussi Nasus, vous gagnerez la partie : avoir 4 Shurima a pour effet de faire passer aléatoirement l'un de vos Shurima 3 étoiles, Xerath et Azir compris.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Xerath
Diana (AD ou AP, à définir selon les patchs)
- Lance de Shojin
- Gantelet précieux
- Fléau vengeur
- Buff bleu
- Buff rouge
- Bâton de l'archange
- Dent de Nashor
Swain
- Main de la justice
- Détermination du titan
- Soif-de-Sang
- Lame enragée de Guinsoo
- Gantelet précieux
- Coiffe de Rabadon
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de gargouille
- Visage spirituel
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Cœur intrépide
Quand jouer la composition Shurima avec Diana ?
Jouer Shurima avec Diana
ne se décide pas au hasard, mais quelques signaux pourraient vous inviter à emprunter ce chemin, par exemple le fait de trouver rapidement une Leona 2 étoiles, ou d'avoir cliqué sur une optimisation d'économie. Des composants AP devraient aussi vous encourager à emprunter ce chemin, tout comme un exemplaire d'Azir reçu relativement tôt.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Shurima avec Diana sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Shurima avec Diana
du set 16
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Niveau supérieur !
- Stratégie d'investissement
- Gagnant-gagnant
- Ascension sociale
- Investissement sur le futur
- Tout doit disparaître
- Spécialiste des fins de partie
- XP en promotion
- Justice critique
- Secrets du désert
- Pluie d'argent
- Abondance de baguettes
- Baguettes à gogo
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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