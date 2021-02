Terraria ne verra jamais le jour sur Stadia

Je ne m'engagerai pas avec une société qui accorde si peu d'importance à ses clients et partenaires. Faire des affaires avec vous est un handicap.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Le titre dene sortira pas sur. Si cette nouvelle peut paraître étonnante, la raison d'une telle décision l'est tout autant.Le créateur de Terraria et fondateur de, a en effet eu des problèmes de connexions avec ses comptes YouTube et Gmail, avant de voir. Suite à cela,, et notamment sur Twitter en déclarant « je ne sais toujours pas pourquoi, et après avoir utilisé toutes les ressources dont je dispose pour résoudre ce problème, vous n'avez rien fait d'autre que de me faire tourner en bourrique ».En plus de la désactivation de son compte,. De ce fait, sa décision ne s'est pas fait attendre,. Il a également fait savoir qu'il ne soutiendrait plus aucune plateforme Google à l'avenir.Cette nouvelle tombe assez mal pour Google.. De plus, Jade Raymond, qui a rejoint la société en tant que responsable de Stadia Games and Services, va également quitter la société.