Terraria vient de recevoir une nouvelle mise à jour gratuite. Parmi les nouveautés ajoutées figurent un détail très attendu par les joueurs et leurs amis. Mais il y a un petit twist.

Régulièrement, Terraria a droit à des mises à jour apportant du contenu inédit et de nouvelles fonctionnalités. L'une des dernières en date avait été déployée en août dernier et apportait quelques modifications sur des objets utiles en combat. Le 24 novembre 2026, le titre de Re-Logic a vu arriver une nouvelle mise à jour gratuite.

Si elle propose son lot de surprises, la plus marquante pour les joueurs est sans conteste l'arrivée du crossplay. Cela signifie que vous pouvez enfin jouer avec vos amis sur une même partie, et ce quel que soit leur support de prédilection. Néanmoins, vous devrez respecter une condition importante pour profiter de cette fonctionnalité.

Terraria jouable à plusieurs via le crossplay, mais...

Le crossplay vous permet bien de jouer avec d'autres personnes possédant le jeu Terraria, que ce soit sur un appareil Android, sur Mac, sur Nintendo Switch ou encore sur une console PlayStation. Cependant, la fonctionnalité n'est utilisable que via un réseau local pour le moment. Cela signifie que tous les appareils concernés doivent être connectés au même réseau Wi-Fi pour se retrouver dans le menu multijoueur.

Cette restriction sera toutefois limitée dans le temps. Il s'agit d'une première phase de déploiement, mais la phase 2 est bien prévue et facilitera les parties en ligne entre amis, quelle que soit leur plateforme. Mais aucune date n'est encore annoncée pour l'arrivée de cette deuxième partie. Précisons également qu'à l'heure actuelle, les joueurs sur consoles ont besoin d'un abonnement multijoueur pour rejoindre certains serveurs dédiés.

D'autres éléments ajoutés ainsi que des corrections de bugs

Au-delà de l'ajout du crossplay, cette nouvelle version de Terraria inclut quelques améliorations qui ne vont pas plaire aux arachnophobes. Désormais, le nombre de grottes remplies d'araignées dans les mondes est augmenté. Si les créatures à 8 pattes vous dérangent, vous pourrez utiliser Graine Arachnophobia, un ajout qui supprime les nids d'araignées et empêche l'apparition des ennemis arachnoïdes.

Enfin, lorsque des objets identiques se regroupent au sol, les petites piles sont désormais absorbées par les plus grandes. Vous pouvez retrouver l'ensemble des nouveautés et des notes de patch de cette nouvelle version de Terraria dans l'onglet Actualités de Steam.