Terraria est le premier jeu à afficher 1 million d'évaluations sur Steam

Terraria is now the first game on Steam with over 1 million reviews while keeping its Overwhelmingly Positive status! (97% positive) pic.twitter.com/3AJlAya2ge — demize 🥚 (@demizegg) August 29, 2022

Le titre développé et édité par Re-Logic, Terraria, ne cesse d'attirer de nouveaux joueurs et joueuses, depuis son lancement officiel en 2011. Très populaire, Terraria profite d'ailleurs de très bonnes critiques. À ce sujet, le nombre de reviews disponibles sur la page Steam du jeu vient de dépasser le million.En effet, comme remarqué par l'utilisateur Twitter Demizegg et indiqué, notamment, sur SteamCharts , plus d'un million d'évaluations, toutes langues confondues, sont actuellement à retrouver sur la page dédiée au jeu , depuis ladite plateforme. Ainsi,. Ce qui plus que conséquent, vous en conviendrez très certainement. D'ailleurs, remarquons que plus de 795 000 évaluations sont « extrêmement positives ».Si vous désirez découvrir et parcourir, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de belles réductions pour plusieurs versions du titre :